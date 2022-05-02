تمارا نادر السيد تصل إلى نهائي الدوري السويسري.. فرصة التأهل الأوروبي تلوح في الأفق

تمكنت تمارا نادر السيد لاعبة كرة السلة من الوصول إلى نهائي الدوري السويسري مع فريق نيون.

جاء ذلك بقيادة حكيم سالم، المدرب المصري الهولندي، الذي سبق له قيادة منتخب هولندا أيضا.

وتمكن رفاق تمارا من بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وتعتبر تمارا، نجلة نادر السيد نجم حراسة مرمى منتخب مصر والزمالك والأهلي السابق، أول لاعبة كرة سلة مصرية محترفة في أوروبا.

ويلعب فريق نيون نهائي الدوري ضد فريق فيبور، على فرصة كبيرة للتأهل إلى بطولة "اليوروليج" أقوى بطولة أوروبية في كرة السلة.

وتلعب تمارا مع منتخب مصر، كما سبق لها اللعب في صفوف نادي الصيد.

وحصلت تمارا على منحة دراسية من جامعة تكساس والتي تتيح لها اللعب في دوري الجامعات الأمريكي، لكنها فضلت الاحتراف في أوروبا.

اقرأ أيضا:

سموحة يعلن عبر في الجول: عبد الحميد بسيوني مدربا جديدا للفريق

قبل مواجهة وفاق سطيف.. لماذا لا يسجل الأهلي الأهداف؟

عبد العال لـ في الجول: لم أطالب بشكوى التحكيم وأثق في نزاهته.. ويمكننا البقاء في الدوري

8 أندية مرشحة - كيف تتأهل الفرق الإنجليزية لبطولات أوروبا الموسم المقبل