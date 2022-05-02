انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (3) - (0) برينتفورد

الإثنين، 02 مايو 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق 75 فيل جونز وإدينسون كافاني بدلا من خوان ماتا وأنتوني إيلانجا

ق 73 جووووووووول الثالث من رافاييل فاران.. ركنية يرسلها أليكس تيليس فيحولها المدافع الفرنسي بالرأس في الشباك

ق 71 فريد بدلا من نيمانيا ماتيتش

ق 61 جوووووووول كريستيانو رونالدو يسجل الثاني من ركلة جزاء في يسار المرمى

ق 60 ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد عرقلة ريكو هنري لكريستيانو رونالدو

ق 56 إريكسن يسدد من ركلة حرة ودي خيا يتصدى

ق 53 برونو يسدد ولكن بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 45 الهدف سيراجع بتقنية الفيديو

ق 44 جووووول كريستيانو رونالدو يسجل الثاني بعد تمريرة من خوان ماتا

ق 33 خوان ماتا يسدد ولكن بجوار القائم

ق 26 رونالدو يسقط داخل المنطقة والحكم يشير باستمرار اللعب

ق 24 كريستيانو رونالدو يسدد ركلة حرة ولكن الحارس ديفيد رايا يتصدى

ق 22 رأسية من إيفان توني تمر فوق العارضة

ق 12 كريستيان إريكسن يسدد ولكن دافيد دي خيا يتصدى

ق 9 جووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من أنتوني إيلانجا

بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برينتفورد
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