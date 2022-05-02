انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (3) - (0) برينتفورد
الإثنين، 02 مايو 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق 75 فيل جونز وإدينسون كافاني بدلا من خوان ماتا وأنتوني إيلانجا
ق 73 جووووووووول الثالث من رافاييل فاران.. ركنية يرسلها أليكس تيليس فيحولها المدافع الفرنسي بالرأس في الشباك
ق 71 فريد بدلا من نيمانيا ماتيتش
ق 61 جوووووووول كريستيانو رونالدو يسجل الثاني من ركلة جزاء في يسار المرمى
ق 60 ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد عرقلة ريكو هنري لكريستيانو رونالدو
ق 56 إريكسن يسدد من ركلة حرة ودي خيا يتصدى
ق 53 برونو يسدد ولكن بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل
ق 45 الهدف سيراجع بتقنية الفيديو
ق 44 جووووول كريستيانو رونالدو يسجل الثاني بعد تمريرة من خوان ماتا
ق 33 خوان ماتا يسدد ولكن بجوار القائم
ق 26 رونالدو يسقط داخل المنطقة والحكم يشير باستمرار اللعب
ق 24 كريستيانو رونالدو يسدد ركلة حرة ولكن الحارس ديفيد رايا يتصدى
ق 22 رأسية من إيفان توني تمر فوق العارضة
ق 12 كريستيان إريكسن يسدد ولكن دافيد دي خيا يتصدى
ق 9 جووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من أنتوني إيلانجا
بداية المباراة