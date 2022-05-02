الإسماعيلي يوجه الشكر لـ حمد إبراهيم وجهازه المعاون

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة حمد إبراهيم وذلك بإنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

جاء ذلك خلال الإجتماع العاجل الذى عقده مجلس الإدارة بمقر النادي بغرض إعادة الهيكلة الفنيه والإدارية بشكل كامل داخل قطاع الفريق الأول بما يضمن عودة الهدوء والإستقرار داخل أروقة الفريق والمضي قدماً نحو تصحيح المسار.

واتخذ مجلس الإدارة النادي بإجماع الآراء قرار إنهاء التعاقد بالتراضي بسبب استمرار نزيف النقاط وغياب التوفيق عن الفريق مما أدى لتعرضه لهزيمتين على التوالي في آخر مواجهات الفريق أمام إنبي وطلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام.

ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي بشكل رسمي عن تعيين حمزة الجمل مديرا فنيا للفريق كما كشف FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وتولى حمد إبراهيم تدريب الإسماعيلي يوم 1 فبراير الماضي بعدما انفصل عن إيهاب جلال الذي كان عضوا في جهازه الفني بنادي بيراميدز.

صاحب الـ49 عاما وفي مهمته الأولى كرجل أول ومدير فني، تولى تدريب الإسماعيلي في 7 مباريات. فاز في ثلاث منهم انتصارين في الدوري وآخر في الكأس، وتعادل في مباراتين وخسر اثنين آخرين.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري، والذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية، وبرصيد 11 نقطة من 16 مباراة.