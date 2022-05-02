الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: حمزة الجمل مديرا فنيا.. وعبد ربه في الجهاز

الإثنين، 02 مايو 2022 - 00:22

كتب : حامد وجدي

حمزة الجمل - القناة

استقر مجلس إدارة الإسماعيلي على الجهاز الفني الجديد للدراويش بقيادة حمزة الجمل، خلفا لـ حمد إبراهيم المدير الفني السابق.

وكشف خالد الطيب عضو مجلس إدارة الإسماعيلي والمتحدث الرسمي للنادي لـFilGoal.com عن التشكيل النهائي للجهاز الفني.

ويتولى حمزة الجمل منصب المدير الفني للإسماعيلي، ويعاونه كل من محمد حمص وأحمد قناوي.

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بالإضافة إلى أيمن كمال في منصب مساعد المدرب.

وشهد الجهاز الفني للإسماعيلي تواجد حسني عبد ربه نجم الدراويش السابق في منصب مدير الكرة.

ويتولى منصب مدرب حراس المرمى سيد توفيق.

ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبلة توجيه الشكر إلى حمد إبراهيم وجهازه الفني، وتعيين حمزة الجمل مديرا فنيا للجهاز.

وتولى حمد إبراهيم تدريب الإسماعيلي يوم 1 فبراير الماضي بعدما انفصل عن إيهاب جلال الذي كان عضوا في جهازه الفني بنادي بيراميدز.

صاحب الـ49 عاما وفي مهمته الأولى كرجل أول ومدير فني، تولى تدريب الإسماعيلي في 7 مباريات. فاز في ثلاث منهم انتصارين في الدوري وآخر في الكأس، وتعادل في مباراتين وخسر اثنين آخرين.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري المصري، والذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية، وبرصيد 11 نقطة من 16 مباراة.

ويلتقي الإسماعيلي مع المصري في دربي القنال يوم الجمعة المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14.

الدراويش بدأوا الموسم تحت قيادة طلعت يوسف، والذي تعذر عليه قيادة الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا، وتولى محمد إبراهيم مساعده المهمة في أول ثلاث مباريات.

ثم كان التعاقد مع خوان براون المدرب الأرجنتيني والذي تولى تدريب الفريق في 6 مباريات بالدوري. تعادل في ثلاث وخسر ثلاث، بجانب 5 مباريات في كأس الرابطة المصرية.

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