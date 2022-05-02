تليجراف: مستقبل صلاح "قضية مستمرة" في ليفربول.. واللاعب لم يمنح أي مؤشرات للتجديد

كشفت تقرير إنجليزي الوضع الحالي لتجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، واصفا الأمر بأنه أصبح "قضية مستمرة" في أروقة النادي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقالت جريدة تليجراف إنه في الوقت الذي أصبح فيه جيمس ميلنر (36 عاما) قريبا من تمديد عقده لموسم آخر مع الريدز، فإن صلاح (29 عاما) مازال بعيدا عن ذلك الأمر.

وأوضحت تليجراف أن صلاح "لم يمنح ليفربول أي مؤشرات حول رغبته في التجديد".

وينتهي عقد صلاح مع الريدز بنهاية الموسم المقبل، ما قد يضع ليفربول في خانة ضرورة بيعه مع مطلع الموسم المقبل حتى لا يخسره مجانا بنهاية موسم 2022/2023.

وطرحت الجريدة فكرة إغراء صلاح بفكرة اللعب لباريس سان جيرمان، أو أحد قطبي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، طارحة أيضا فكرة إقناع ميلنر لصلاح بالتجديد خاصة مع سيطرة المخضرم على غرفة ملابس الريدز.

جولة بعد جولة، يثبت الدولي المصري أنه الاسم الأبرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وأحد أبرز الأسماء في الألفية الجديدة ككل.

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار بتألقه مع ليفربول بتسجيل 30 هدفا هذا الموسم، منها 22 في الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري، وصناعه كذلك.

يقضي الجناح المصري موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 247 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 61 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.

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