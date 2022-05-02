أسامة جلال: نركز لتحقيق انتصارات متتالية في الدوري

الإثنين، 02 مايو 2022 - 00:00

كتب : محمود عزت

بيراميدز - مصر للمقاصة

يرى أسامة جلال مدافع بيراميدز أن تركيز فريقه في الوقت الحالي على تحقيق الانتصارات المتتالية في الدوري المصري.

أسامة جلال

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وفاز بيراميدز على الجونة بهدفين لهدف في الجولة الـ17 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال أسامة جلال عقب المباراة في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: "الفوز كان مهما للغاية وكان يجب تحقيقه في هذا الوقت خاصة بعد الخسارة السابقة أمام سيراميكا والخروج من كأس الكونفدرالية".

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وأضاف "تركيز الفريق في الوقت الحالي ينصب على تحقيق الانتصارات المتتالية في الدوري والعودة مرة أخرى للمنافسة بقوة في البطولة المحلية".

وأتم تصريحاته "لابد من التركيز ولعب كل مباراة بهدف واحد وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط بشكل متتالي أملا في مواصلة المنافسة حتى النهاية".

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