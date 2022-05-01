مباشر في الدوري - الزمالك في ضيافة إيسترن كومباني

الأحد، 01 مايو 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

سيف الجزيري يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد المصري

يختتم الزمالك الدور الأول من الدوري المصري بمواجهة إيسترن كومباني على ملعب المقاولون العرب، في الجولة 17 من الدوري.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، ويحل إيسترن كومباني في المركز الـ18 والأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

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إيسترن كومباني الزمالك في الدوري
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