مباشر في الدوري - الزمالك في ضيافة إيسترن كومباني
الأحد، 01 مايو 2022 - 21:07
كتب : FilGoal
يختتم الزمالك الدور الأول من الدوري المصري بمواجهة إيسترن كومباني على ملعب المقاولون العرب، في الجولة 17 من الدوري.
الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، ويحل إيسترن كومباني في المركز الـ18 والأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.
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