بعد مرور 35 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول أنه الاسم الأبرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وأحد أبرز الأسماء في الألفية الجديدة ككل.

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار بتألقه مع ليفربول بتسجيل 30 هدفا هذا الموسم، منها 22 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح حتى الجولة 35 مقارنة بأفضل لاعبي ومهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (22 هدفا)

2- سون هيونج مين (19 هدفا)

3- كريستيانو رونالدو (17 هدفا)

4- ديوجو جوتا (15 هدفا)

5- ساديو ماني (14 هدفا)

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أكثر من صنع الأهداف

1- محمد صلاح (13 هدفا)

2- ترينت ألكسندر أرنولد (12 هدفا)

3- أندي روبرتسون (10 أهداف)

4- بول بوجبا (9 أهداف)

4- ماسون ماونت (9 أهداف)

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- جورجينو (6 أهداف)

2- محمد صلاح (5 أهداف)

2- إيفان توني (5 أهداف)

4- رياض محرز (4 أهداف)

4- ويلفريد زاها (4 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (57 تسديدة)

2- هاري كين (44 تسديدة)

3- كريستيانو رونالدو (41 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (127 تسديدة)

2- هاري كين (110 تسديدة)

3- كريستيانو رونالدو (103 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

1- لاعب واحد فقط لعب كامل مباريات الجولات الـ35، نظرا لكثرة المباريات المؤجلة لبعض الفرق، وهو ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

26- لعب نجم منتخب مصر 32 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، نظرا لغيابه لبعض الوقت من أجل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك لاعب واحد فقط شارك في كل دقائق جميع الجولات (3150 دقيقة)، وهو ديفيد دي خيا أيضا.

52- صلاح استبدل أكثر من مرة مؤخرا وغاب للمشاركة في أمم إفريقيا، ولعب ما مجموعه (2621 دقيقة).

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ويقضي الجناح المصري موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 247 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 61 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.