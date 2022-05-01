NBA - مواجهات نارية في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية

الأحد، 01 مايو 2022 - 20:05

كتب : FilGoal

ستيف كيري ضد جا مورانت

ينتظر عشاق الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA مواجهات نارية في نصف نهائي الأدوار الإقصائية "بلاي أوفس" من البطولة وذلك بعد نهاية جميع سلال الدور الأول.

البداية مع القسم الغربي في الدوري يلعب فينيكس صنز صاحب المركز الأول ضد دالاس مافريكس صاحب المركز الرابع.

وذلك بعدما تأهل فينيكس للدور الثاني عقب التغلب على نيو أورليانز بليكانز بنتيجة 4-2 في السلسلة بينهما.

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وتأهل أيضا دالاس مافريكس بقيادة نجمه لوكا دونشيتش إلى نصف نهائي المنطقة الغربية بعد التغلب على يوتاه جاز بنتيجة 4-2 في المباريات بينهما.

أما المواجهة الثانية في نصف نهائي المنطقة الغربية تجمع بين ممفيس جريزليز الذي تغلب على مينيسوتا تمبرولفز بنتيجة 4-2، وبين جولدن ستيت واريورز الذي فاز على دنفر ناجتس بنتيجة 4-1.

في القسم الشرقي يلعب ميامي هيت المتصدر والذي هزم أتالانتا هوكس بنتيجة 4-1 في السلسلة، ضد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز والذي فاز على تورنتو رابترز بنتيجة 4-2.

وأخيرا يلتقي بوسطن سيلتيكس الذي فجر المفاجأة الكبرى في الأدوار الإقصائية بالفوز على بروكلين نيتس بنتيجة 4-صفر، ضد ميلوكي باكس حامل اللقب والذي تغلب على شيكاغو بولز بنتيجة 4-1.

NBA الدوري الأمريكي لكرة السلة جولدن ستيت واريورز
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