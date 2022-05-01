تشكيل الدوري الإنجليزي - النني أساسي مجددا مع أرسنال في دربي لندن
الأحد، 01 مايو 2022 - 16:37
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه للمواجهة التي ستجمعه بوست هام يوناتيد في دربي لندن بعد قليل في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال للمرة الثالثة على التوالي مع استمرار غياب أليكساندر لاكازيت عن التشكيل.
الدولي المصري شارك كأساسي في المباراتين الأخيرتين ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد وانتصر المدفعجية في كلاهما.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي
الحارس: أرون رامسديل
الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - روب هولندج - جابرييل - نونو تافاريس
الوسط: محمد النني - جرانيت تشاكا - بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتنيلي
الهجوم: إيدي نيكيتياه
ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 60 نقطة.
فيما يحتل المطارق المركز السابع برصيد 52 نقطة.
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