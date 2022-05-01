تشكيل الدوري الإنجليزي - النني أساسي مجددا مع أرسنال في دربي لندن

الأحد، 01 مايو 2022 - 16:37

كتب : FilGoal

محمد النني - تشيلسي ضد أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه للمواجهة التي ستجمعه بوست هام يوناتيد في دربي لندن بعد قليل في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء محمد النني في التشكيل الأساسي لأرسنال للمرة الثالثة على التوالي مع استمرار غياب أليكساندر لاكازيت عن التشكيل.

الدولي المصري شارك كأساسي في المباراتين الأخيرتين ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد وانتصر المدفعجية في كلاهما.

أخبار متعلقة
نجم وست هام يوضح رأيه في تتويج صلاح بجائزة رابطة النقاد والصحفيين تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية في عيد ميلاده.. رأس بونوتشي تؤمن المركز الرابع لـ يوفنتوس بالفوز على فينيسيا قائمة برشلونة – بعد غياب 100 يوم.. عودة فاتي أمام مايوركا

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي

الحارس: أرون رامسديل

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - روب هولندج - جابرييل - نونو تافاريس

الوسط: محمد النني - جرانيت تشاكا - بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتنيلي

الهجوم: إيدي نيكيتياه

No description available.

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 60 نقطة.

فيما يحتل المطارق المركز السابع برصيد 52 نقطة.

أرسنال محمد النني
نرشح لكم
مباشر في إنجلترا - أرسنال (1) - (0) وست هام.. جوووووووووووووول هولدينج الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 توتنام يضرب ليستر بالثلاثة ويواصل الضغط على أرسنال في سباق المربع الذهبي البقاء في الدوري أو الموت - إيفرتون يفوز على تشيلسي في مباراة ملحمية نجم وست هام يوضح رأيه في تتويج صلاح بجائزة رابطة النقاد والصحفيين تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية انتهت في إنجلترا - تشيلسي (0) - (1) إيفرتون.. توتنام (3) - (1) ليستر التشكيل – لوكاس مورا أساسي في هجوم توتنام.. وليستر يريح الأساسيين
أخر الأخبار
مباشر في إيطاليا - إنتر ميلان (1) - (0) أودينيزي.. جووووووووووول بيريسيتش 15 دقيقة | أوروبا
كاسيميرو: سنحتفل بلقب الدوري دون نسيان ما ينتظرنا أمام سيتي 27 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الأهلي - السولية يبدأ الجري.. واجتماع بين الجهاز الفني واللاعبين 30 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - أرسنال (1) - (0) وست هام.. جوووووووووووووول هولدينج 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توتنام يضرب ليستر بالثلاثة ويواصل الضغط على أرسنال في سباق المربع الذهبي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل إنتر – لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم أمام أودينيزي ساعة | الدوري الإيطالي
البقاء في الدوري أو الموت - إيفرتون يفوز على تشيلسي في مباراة ملحمية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة -الزمالك (3)-(1).. الأبيض بطل الكأس 2 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 3 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 4 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده