مباشر في إنجلترا - تشيلسي (0) - (0) إيفرتون.. توتنام (1) - (0) ليستر.. ماذا أهدر كين

الأحد، 01 مايو 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي تشيلسي وإيفرتون، وتوتنام وليستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ويصارع إيفرتون من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي الذي ضمن تواجده ضمن الأربعة الكبار.

على الجانب الآخر، لا مجال للتفريط في أي نقطة من توتنام من أجل الحفاظ على حظوظه في اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أمام بدلاء ليستر سيتي الذي سيدخل المباراة وعينه على مواجهة روما في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الخميس المقبل.

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تشيلسي X إيفرتون

ق32: جوردون يسدد بجوار القائم

ق15: ميندي يتصدى لتسديدة جراي من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

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توتنام X ليستر سيتي

ق39: عرضية من سوماري تمر من أمام داكا دون أن يلحق بها داخل الست ياردات

ق32: هاري كين يهدر انفرادا صريحا بشمايكل

ق21: جووووووووووووووول أول من هاري كين من رأسية بعد عرضية سون هيونج مين

ق17: مطالبات بركلة جزاء لـ ليستر سيتي

ق16: روميرو يتدخل ينقذ هدفا مؤكدا من أمام باتسون داكا بعد عرضية من ألبرايتون

ق13: باتسون داكا يسدد في القائم

بداية المباراة

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