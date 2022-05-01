مباشر في إنجلترا - تشيلسي (0) - (0) إيفرتون.. توتنام (0) - (0) ليستر.. بداية المباراتين

الأحد، 01 مايو 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي تشيلسي وإيفرتون، وتوتنام وليستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ويصارع إيفرتون من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي الذي ضمن تواجده ضمن الأربعة الكبار.

على الجانب الآخر، لا مجال للتفريط في أي نقطة من توتنام من أجل الحفاظ على حظوظه في اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أمام بدلاء ليستر سيتي الذي سيدخل المباراة وعينه على مواجهة روما في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الخميس المقبل.

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تشيلسي X إيفرتون

بداية المباراة

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توتنام X ليستر سيتي

بداية المباراة

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي إيفرتون ليستر سيتي بث مباشر الدوري الإنجليزي
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