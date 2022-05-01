انتهت في إنجلترا - تشيلسي (0) - (1) إيفرتون.. توتنام (3) - (1) ليستر

الأحد، 01 مايو 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراتي تشيلسي وإيفرتون، وتوتنام وليستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ويصارع إيفرتون من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي الذي ضمن تواجده ضمن الأربعة الكبار.

على الجانب الآخر، لا مجال للتفريط في أي نقطة من توتنام من أجل الحفاظ على حظوظه في اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أمام بدلاء ليستر سيتي الذي سيدخل المباراة وعينه على مواجهة روما في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الخميس المقبل.

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تشيلسي X إيفرتون

ق60: بيكفورد يتصدى لثلاث فرص متتالية لتشيلسي في دقيقة واحدة

ق46: جوووووووووووووووول ريتشارلسون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32: جوردون يسدد بجوار القائم

ق15: ميندي يتصدى لتسديدة جراي من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

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توتنام X ليستر سيتي

ق91: جووووووووول تقليص الفارق من إيهيناتشو

ق80: جوووووول سون يسجل الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

ق60: جووووووووووووووول سون يسجل الهدف الثاني من صناعة كولوسيفسكي

ق55: دخول كولوسيفسكي في مكان لوكاس مورا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: عرضية من سوماري تمر من أمام داكا دون أن يلحق بها داخل الست ياردات

ق32: هاري كين يهدر انفرادا صريحا بشمايكل

ق21: جووووووووووووووول أول من هاري كين من رأسية بعد عرضية سون هيونج مين

ق17: مطالبات بركلة جزاء لـ ليستر سيتي

ق16: روميرو يتدخل ينقذ هدفا مؤكدا من أمام باتسون داكا بعد عرضية من ألبرايتون

ق13: باتسون داكا يسدد في القائم

بداية المباراة

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي إيفرتون ليستر سيتي بث مباشر الدوري الإنجليزي
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