مانشستر سيتي يسترد الصدارة برباعية في شباك ليدز

السبت، 30 أبريل 2022 - 20:44

كتب : FilGoal

فيل فودين وجابرييل جيسوس

تغلب مانشستر سيتي على مضيفه ليدز يونايتد إيلاند رود" ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف الأزرق السماوي كل من رودري في الدقيقة 12 وناثان أكي في الدقيقة 58 وجابرييل جيسوس في الدقيقة 78 وفيرناندينيو في الدقيقة 93.

بذلك يسترد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول.

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بينما تجمد رصيد ليدز عند 34 نقطة في المركز السابع عشر.

تقدم وإصابة

التقدم أتى سريعا بواسطة رودري في الدقيقة 12، برأسية بعد عرضية فيل فودين من ركلة حرة.

وفي الدقيقة 35 كاد ليدز أن يتعادل بتسديدة من جونيور فيربو مرت فوق العارضة.

حاول جابرييل جيسوس في الدقيقة 38 ولكن الحارس تصدى، بينما أهدر سترلينج أخطر فرص الشوط بتسديدة ارتطمت بالدفاع في الدقيقة 43.

وأصيب ستيوارت دالاس لاعب ليدز، حيث اضطر الطاقم الطبي للتدخل وإخراجه من الملعب على "نقالة"، ليحل دانييل جيمس بدلا منه قبل نهاية الشوط الأول.

انتفاضة فاشلة

سدد جاك جريليش كرة خطيرة في الدقيقة 52 ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 54 سجل ناثان أكي ثاني الأهداف من ركنية أرسلها جواو كانسيلو، فمهدها روبن دياز بالرأس، ليسكنها المدافع الهولندي بيسراه في الشباك.

حاول رافينيا تقليص الفارق في الدقيقة 71 ولكن ارتطمت كرته بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 78 أخمد جابرييل جيسوس انتفاضة ليدز بالهدف الثالث بعد تمريرة فودين.

وأهدر جواو كانسيلو الرابع في الدقيقة 87 بانفراد سدده بين يدي الحارس، ولكن نجح فيرناندينيو في تسجيله من متابعة لاحقة في الدقيقة 93.

بذلك يسترد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول.

بينما تجمد رصيد ليدز عند 34 نقطة في المركز السابع عشر.

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