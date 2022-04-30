انتهت في إنجلترا - ليدز (0) - (4) مانشستر سيتي

السبت، 30 أبريل 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

جابرييل خيسوس - مانشستر سيتي وريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد ومانشستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدور الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق 93 جوووووووول الرابع من فيرناندينيو بمتابعة في الشباك

ق 87 جواو كانسيلو يسدد من موقع خطير ولكن الحارس يتصدى

ق 78 جووووووووول جابرييل جيسوس يسجل الثالث بعد تمريرة من فودين

ق 71 رافينيا يحاول ولكن تستديته تصطدم بالدفاع وتتحول لركنية

ق 54 جوووووووول ناثان أكي يسجل الثاني.. ركنية يرسلها كانسيلو ويمهدها روبن دياز بالرأس ليسكنها أكي بيسراه في الشباك

ق 52 جريليش يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+7 نزول دانييل جيمس بدلا من دالاس

سقوط ستيوارت دالاس لاعب ليدز مصابا.. الطاقم الطبي يتدخل لحمله على نقالة

ق 43 فرصة خطيرة تصل إلى سترلينج ولكن تصطدم تسديدته بالدفاع

ق 38 جابرييل جيسوس يسدد والحارس يتصدى

ق 35 تسديدة خطيرة من جونيور فيربو تمر فوق العارضة

ق 13 جوووووول رودري يفتتح التسجيل برأسية بعد عرضية فيل فودين من الركلة الحرة

بداية المباراة

مانشستر سيتي ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
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