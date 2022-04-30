كوبا ليبرتادوريس 2022 – حصاد الجولة الثالثة.. هدافون تاريخيون وسلسلة كارثية وهدف إفريقي جديد

41 هدفا وبطاقتان حمراوان ومباراة سلبية وحيدة في 16 مباراة من الجولة الثالثة لـ كوبا ليبرتادوريس 2022.

أرقام قياسية وأهداف رائعة وجماهير لا تتوقف عن التشجيع في أبرز لقطات الجولة الثالثة من البطولة الأعرق في أمريكا الجنوبية.

FilGoal.com يصحبكم سريعا في رحلة لأبرز أحداث الجولة الثانية من كوبا ليبرتادوريس 2022.

وإليكم ترتيب المجموعة الثمانية:

✍️🏆 ¡Terminó la Fecha 3 de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores y estos fueron todos los resultados!#GloriaEterna pic.twitter.com/Ny6nyfbMXV — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 29, 2022

لنتعرف سريعا على نتائج الجولة الثالثة:

إنها تقترب

سجل جابريل باربوسا هدفا لفلامنجو وصل به إلى 26 هدفا في تاريخ كوبا ليبرتادوريس، ليصبح عاشر هدافي المسابقة.

يفصله فقط 3 أهداف لمعادلة رقم لويزاو ليصبح أفضل هداف برازيلي في تاريخ المسابقة.

سجل 3 أهداف في النسخة الحالية بفارق 3 عن طريق رافائيل نافارو هداف البطولة.

باربوسا حصد جائزة هداف نسختي 2019 و2021 فهل يحقق اللقب للمرة الثالثة الموسم الحالي؟

هداف تاريخي

بعدما تعادل روني مع أليكس في صدارة هدافي بالميراس بكوبا ليبرتادوريس، استطاع روني من تسجيل هدفا ليصبح هداف الفريق التاريخي بالمسابقة.

وصل إلى 13 هدفا في المسابقة بقميص الأخضر وحامل اللقب في الفوز على إيميليك الإكوادوري بنتيجة 3-1.

في نفس الجولة أصبح الأرجنتيني ماورو بوسيلي الهداف التاريخي لـ إستوديانتيس البرازيلي بالتساوي مع أسطورة النادي خوان سيباستيان فيرون.

كلاهما سجل 13 هدفا ويمتلك المهاجم الأرجنتيني المخضرم فرصة الانفراد بالصدارة.

ريفر بليت

لأول مرة في تاريخ البطولات القارية لأمريكا الجنوبية يحقق فريقان تحت اسم "ريفر بليت" الفوز في نفس اليوم.

ريفر بليت الأرجنتيني فاز على كولو كولو التشيلي بنتيجة 2-1 في كوبا ليبرتادوريس.

وفي كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية) استطاع ريفر بليت الأوروجوياني من الفوز على كويابا البرازيلي بنتيجة 2-1 خارج قواعده.

** ريفر بليت الأوروجوياني هو نادي تأسس عام 1932 من اندماج ناديي أولمبيا وأتليتكو كابييرو، والاسم مأخوذ من نادي ريفر بليت في نفس المنطقة وليس تيمنا بالنادي الأرجنتيني.

ورغم ذلك يتقاسم كلاهما اللونين الأحمر والأبيض.

سلسلة كارثية

بالخسارة الثالثة على التوالي في دور المجموعات ضد فورتاليزا البرازيلي أصبح أليانز ليما البيروفي صاحب أطول سلسلة لا فوز في كوبا ليبرتادوريس عبر التاريخ بـ 25 مباراة متتالية (4 تعادل و21 خسارة).

الفريق البيروفي لم يحقق الفوز منذ 10 أعوام إذ بدأت بالخسارة من ناسيونال الأوروجوياني بهدف دون رد في مارس 2012.

المثير أن فوز فورتاليزا هو الأول في تاريخهم بكوبا ليبرتادوريس.

🦁🏆 ¡El primer grito de gol de @FortalezaEC en la historia de la CONMEBOL #Libertadores! 🔥 🇧🇷⚽️ Desde adentro de la hinchada: así se vivió el gol de Renato Kayser en la fecha inicial de la Copa. 🔜 ¿Podrá conseguir hoy su primer triunfo ante @ClubALoficial?#GloriaEterna pic.twitter.com/DL7AcdMHJ1 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 27, 2022

هدف إفريقي جديد

بعدما تصدر البنيني سامسون أكينيولا ترتيب أكثر المسددين في الجولة الأولى.

وسجل الغاني كواكو كوامي أولى أهداف كاراكاس الفنزويلي في النسخة الحالية.

جاء الدور على أكينيولا لتسجيل أول أهدافه الموسم الحالي بتسديدة أرضية قوية في شباك ذا سترونجست البوليفي في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

أهداف البينيني ليست الأولى في المسابقة، إذ سجل الموسم الماضي هدفين في الدور التمهيدي الثاني.

الهداف البينيني أكينيولا –هداف الدوري الفنزويلي الموسم الماضي برصيد 18 هدفا- والمُلقب بـ "الثور" نظرا لبنيته الجسدية القوية.

عنصرية من جديد

أقدم ليوناردو بونزو مشجع بوكا جونيورز في مدرجات كورينثيانز البرازيلي أثناء مواجهة الفريقين على ملعب الأخير على حركة عنصرية بتقليد حركة القرود.

اعتقل المشجع وأفرج عنه بعد دفع غرامة قدرها 3 آلاف ريال برازيلي.

وفي نفس الجولة، قلد أحد مشجعي أونيفرسيداد دي كاتوليكا حركة القرود في وجه مشجعي فلامنجو البرازيلي.

🌎 | Amérique du Sud 🤯 | HONTEUX ! Les fans du Flamengo 🇧🇷 ont été victimes de projectiles et de cris de singe de la part de certains supporters d’Universidad Católica 🇨🇱, lors de leur victoire (2-3) au Chili. 🎥 | @RafaStrauch pic.twitter.com/dMC57lYEL7 — Derniers Défenseurs (@DerniersDefs) April 29, 2022

أمر يتكرر للمرة الثالثة في آخر جولتين أمام فريق برازيلي بعد ما بدر من مشجع ريفر بليت ضد فريق فورتاليزا (طالع التفاصيل)

كونميبول أصدر بيانا حث فيه "جميع لاعبي كرة القدم في أمريكا الجنوبية الأندية والاتحادات ووسائل الإعلام والمشجعين على الحد من الجهود للقضاء على العنصرية وغيرها من أشكال العنف والتمييز والحفاظ على أهم شيء في رياضتنا: رسالتها عن الصداقة الحميمة والروح الرياضية وصحة منافسة".