كوبا ليبرتادوريس 2022 – حصاد الجولة الثالثة.. هدافون تاريخيون وسلسلة كارثية وهدف إفريقي جديد

السبت، 30 أبريل 2022 - 16:31

كتب : FilGoal

كوبا ليبرتادوريس

41 هدفا وبطاقتان حمراوان ومباراة سلبية وحيدة في 16 مباراة من الجولة الثالثة لـ كوبا ليبرتادوريس 2022.

أرقام قياسية وأهداف رائعة وجماهير لا تتوقف عن التشجيع في أبرز لقطات الجولة الثالثة من البطولة الأعرق في أمريكا الجنوبية.

FilGoal.com يصحبكم سريعا في رحلة لأبرز أحداث الجولة الثانية من كوبا ليبرتادوريس 2022.

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وإليكم ترتيب المجموعة الثمانية:

لنتعرف سريعا على نتائج الجولة الثالثة:

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إنها تقترب

سجل جابريل باربوسا هدفا لفلامنجو وصل به إلى 26 هدفا في تاريخ كوبا ليبرتادوريس، ليصبح عاشر هدافي المسابقة.

يفصله فقط 3 أهداف لمعادلة رقم لويزاو ليصبح أفضل هداف برازيلي في تاريخ المسابقة.

سجل 3 أهداف في النسخة الحالية بفارق 3 عن طريق رافائيل نافارو هداف البطولة.

باربوسا حصد جائزة هداف نسختي 2019 و2021 فهل يحقق اللقب للمرة الثالثة الموسم الحالي؟

هداف تاريخي

بعدما تعادل روني مع أليكس في صدارة هدافي بالميراس بكوبا ليبرتادوريس، استطاع روني من تسجيل هدفا ليصبح هداف الفريق التاريخي بالمسابقة.

وصل إلى 13 هدفا في المسابقة بقميص الأخضر وحامل اللقب في الفوز على إيميليك الإكوادوري بنتيجة 3-1.

في نفس الجولة أصبح الأرجنتيني ماورو بوسيلي الهداف التاريخي لـ إستوديانتيس البرازيلي بالتساوي مع أسطورة النادي خوان سيباستيان فيرون.

كلاهما سجل 13 هدفا ويمتلك المهاجم الأرجنتيني المخضرم فرصة الانفراد بالصدارة.

ريفر بليت

لأول مرة في تاريخ البطولات القارية لأمريكا الجنوبية يحقق فريقان تحت اسم "ريفر بليت" الفوز في نفس اليوم.

ريفر بليت الأرجنتيني فاز على كولو كولو التشيلي بنتيجة 2-1 في كوبا ليبرتادوريس.

وفي كوبا سود أمريكانا (تعادل الكونفدرالية) استطاع ريفر بليت الأوروجوياني من الفوز على كويابا البرازيلي بنتيجة 2-1 خارج قواعده.

Spider-Man: No Way Home's Spider-Mans recreate the pointing meme - Polygon

** ريفر بليت الأوروجوياني هو نادي تأسس عام 1932 من اندماج ناديي أولمبيا وأتليتكو كابييرو، والاسم مأخوذ من نادي ريفر بليت في نفس المنطقة وليس تيمنا بالنادي الأرجنتيني.

ورغم ذلك يتقاسم كلاهما اللونين الأحمر والأبيض.

Talent acquisition: alliance with Uruguay's River Plate

سلسلة كارثية

بالخسارة الثالثة على التوالي في دور المجموعات ضد فورتاليزا البرازيلي أصبح أليانز ليما البيروفي صاحب أطول سلسلة لا فوز في كوبا ليبرتادوريس عبر التاريخ بـ 25 مباراة متتالية (4 تعادل و21 خسارة).

الفريق البيروفي لم يحقق الفوز منذ 10 أعوام إذ بدأت بالخسارة من ناسيونال الأوروجوياني بهدف دون رد في مارس 2012.

المثير أن فوز فورتاليزا هو الأول في تاريخهم بكوبا ليبرتادوريس.

هدف إفريقي جديد

بعدما تصدر البنيني سامسون أكينيولا ترتيب أكثر المسددين في الجولة الأولى.

وسجل الغاني كواكو كوامي أولى أهداف كاراكاس الفنزويلي في النسخة الحالية.

جاء الدور على أكينيولا لتسجيل أول أهدافه الموسم الحالي بتسديدة أرضية قوية في شباك ذا سترونجست البوليفي في مباراة انتهت بالتعادل 1-1.

Samson Akinyoola, the African goal-scoring 'king' in Venezuela | Africanews

أهداف البينيني ليست الأولى في المسابقة، إذ سجل الموسم الماضي هدفين في الدور التمهيدي الثاني.

الهداف البينيني أكينيولا –هداف الدوري الفنزويلي الموسم الماضي برصيد 18 هدفا- والمُلقب بـ "الثور" نظرا لبنيته الجسدية القوية.

عنصرية من جديد

أقدم ليوناردو بونزو مشجع بوكا جونيورز في مدرجات كورينثيانز البرازيلي أثناء مواجهة الفريقين على ملعب الأخير على حركة عنصرية بتقليد حركة القرود.

اعتقل المشجع وأفرج عنه بعد دفع غرامة قدرها 3 آلاف ريال برازيلي.

وفي نفس الجولة، قلد أحد مشجعي أونيفرسيداد دي كاتوليكا حركة القرود في وجه مشجعي فلامنجو البرازيلي.

أمر يتكرر للمرة الثالثة في آخر جولتين أمام فريق برازيلي بعد ما بدر من مشجع ريفر بليت ضد فريق فورتاليزا (طالع التفاصيل)

كونميبول أصدر بيانا حث فيه "جميع لاعبي كرة القدم في أمريكا الجنوبية الأندية والاتحادات ووسائل الإعلام والمشجعين على الحد من الجهود للقضاء على العنصرية وغيرها من أشكال العنف والتمييز والحفاظ على أهم شيء في رياضتنا: رسالتها عن الصداقة الحميمة والروح الرياضية وصحة منافسة".

كوبا ليبرتادوريس 2022 حصاد الجولة الثالثة
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