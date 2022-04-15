كوبا ليبرتادوريس 2022 – حصاد الجولة الثانية.. هدف غاني و"قمامة الإنسان" وبكاء

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 16:20

كتب : إسلام أحمد

كوبا ليبرتادوريس

49 هدفا و4 بطاقات حمراء ومباراة سلبية وحيدة في 16 مباراة من الجولة الثانية لـ كوبا ليبرتادوريس 2022.

أرقام قياسية وأهداف رائعة وجماهير لا تتوقف عن التشجيع في أبرز لقطات الجولة الثانية من البطولة الأعرق في أمريكا الجنوبية.

FilGoal.com يصحبكم سريعا في رحلة لأبرز أحداث الجولة الثانية من كوبا ليبرتادوريس 2022.

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لنتعرف سريعا على نتائج الجولة الثانية:

وإليكم ترتيب المجموعة الثمانية:

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وإليكم أبرز ما حدث في الجولة الثانية:

لم يعتزل بعد

هل تتذكر الباراجوياني أوسكار كاردوزو نجم بنفيكا وهداف الدوري البرتغالي السابق؟

المهاجم المخضرم لم يعتزل ويتصدر ترتيب هدافي فريقه ليبرتاد الباراجوياني برصيد 14 هدفا في كوبا ليبرتادوريس تاريخيا.

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المهاجم البالغ 38 عاما منذ انضمامه لصفوف ليبرتاد في 2017 سجل 54 هدفا وصنع 24 في 127 مباراة وتوج بلقب الدوري مرة واحدة.

هدف إفريقي

افتتح كاراكاس الفنزويلي أهدافه في كوبا ليبرتادوريس في نفس المباراة عن طريق الجناح الغاني كواكو بونسو (21 عاما).

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الفريق الفنزويلي يضم في صفوفه أيضا النيجيري أودي أوجينس صاحب الـ 21 عاما.

والهداف البنيني سامسون أكينيولا –هداف الدوري الفنزويلي الموسم الماضي برصيد 18 هدفا- والمُلقب بـ "الثور" نظرا لبنيته الجسدية القوية.

أكينيولا في الجولة الأولى كان أكثر لاعب تسديدا على مرمى الخصم في الجولة الأولى برصيد 9 تسديدات لكن لم يحالفه التوفيق في التسجيل.

حامل اللقب يكتسح

حقق بالميراس حامل اللقب فوزا تاريخيا بالفوز 8-1 على إندبيندينتي بيتروليرو البوليفي.

وأصبحت تلك النتيجة ثالث أكبر هزيمة في تاريخ النادي البوليفي، كما تعد ثالث أكبر انتصار لفريق برازيلي في تاريخ كوبا ليبرتادوريس.

وأصبح روني الهداف التاريخي لـ بالميراس بالتساوي مع أليكس دي سوزا برصيد 12 هدفا في كوبا ليبرتادوريس.

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رافائيل نافارو سجل (سوبر هاتريك) 4 أهداف رافعا رصيده إلى 6 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

ومثلما سجل ديمتري باييه هدفا رائعا في دوري المؤتمر الأوروبي الأسبوع الماضي، سار رافائيل فيجيا على نهجه بهدف رائع بنفس الطريقة.

وبعد 4 دقائق فقط من هدفه الخرافي، سجل هدفا أروع من ركلة حرة مباشرة.

بكاء

بين شوطي المباراة حظى لياندرو بيري (19 عاما) بمشاركته الرسمية الأولى بقميص بوكا جونيورز لتعويض الحارس المصاب أجوستين روسي.

في مدرجات لا بومبونيرا تواجدت عائلة اللاعب، وما أن ظهر وهو يشارك في المباراة بدأت دموعهم تنهمر فرحا بمشاركته الأولى.

لياندرو حافظ على نظافة شباكه في المباراة وقاد بوكا جونيورز للفوز بثنائية سجلها الأرجنتيني داريو بينيديتو على حساب أوليز ريدي البوليفي.

هدف أول واقتحام غريب

في مباراة ريفر بليت الأرجنتيني وفورتاليزا البرازيلي، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع اقتحم برونو زوكوليني مدافع الفريق الأرجنتيني أرض الملعب ظنا منه أن المباراة انتهت للاحتفال مع زملائه.

إلا أن لاعبو الفريق الضيف اعترضوا على الأمر ليشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه اللاعب الذي ظل طيلة المباراة على مقاعد البدلاء.

الأمر أثار السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بين جماهير ريفر بليت.

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وافتتح إنزو فيرنانديز أهدافه القارية بقميص ريفر بليت، لاعب الوسط البالغ 21 عاما رفع رصيده إلى 4 أهداف الموسم الجاري و3 مساهمات.

وهو أفضل موسم للاعب على مستوى المساهمات التهديفية بقميص ريفر بليت برصيد 7 أهداف حتى الآن في 11 مباراة.

إنزو ارتبط اسمه في الأيام الأخيرة بالانضمام لمانشستر يونايتد.

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قمامة الإنسان

عقب مباراة ريفر بليت وفورتاليزا، نشر فينا مهاجم الفريق البرازيلي عبر حسابه على إنستجرام صور لأحد مشجعي الفريق الأرجنتيني وهو يلقي موز على لاعبي الفريق البرازيلي.

وعلق عليها فينا قائلا: "قمامة الإنسان! نحن جميعا متماثلون، بغض النظر عن الواقع".

The rejection of the Ceará player.

وأصدر فورتاليزا بيانا رسميا "ينكر النادي بشدة فعل العنصرية وكراهية الأجانب التي حدثت في ملعب مونومينتال من قبل أحد مشجعي الفريق المحلي، يجب تحديد العنصري وكراهية الأجانب وتحديد مكانه ومعاقبته من قبل السلطات المختصة".

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