جوارديولا: فوز صلاح بجائزة رابطة النقاد الإنجليزية؟ لا أشعر بالإحباط

السبت، 30 أبريل 2022 - 11:44

كتب : FilGoal

جوارديولا - محمد صلاح

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي شعوره بعد فوز محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وظفر صلاح بنسبة 48% من الأصوات ليتفوق على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي أمس: "مبروك لـ صلاح، لا أشعر بالإحباط لعدم فوز كيفين دي بروين بالجائزة".

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وأضاف "لم أكن منافسا له، ألعب بشكل جيد. لقد فاز بها بالفعل، تهانينا".

وواصل "قال يورجن كلوب إنهم لديهم أفضل حارس وثاني أفضل حارس ثاني في العالم وأفضل مدافع وأفضل لاعب خط وسط وأفضل مهاجم، لذلك من الطبيعي أن يفوزوا بكل الجوائز".

وكان صلاح توج بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته في موسم 2017-2018.

وبذلك يعادل صلاح إنجاز كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الذي فاز بالجائزة مرتين من قبل عامي 2007 و2008.

فيما يظل تيري هنري قائد أرسنال السابق وهدافه التاريخي أكثر المتوجين بالجائزة بواقع ثلاث مرات.

يذكر أن صلاح هو اللاعب العربي والإفريقي الوحيد الذي نال تلك الجائزة.

لكن يظل صلاح اللاعب الوحيد في تاريخ إنجلترا الذي توج بكل الجوائز الفردية في موسم واحد وحدث ذلك في عام 2018.

إذ أنه خلال تلك السنة توج بجائزة رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية، وأفضل لاعب في العالم من قبل اللاعبين، وأفضل لاعب في العام من قبل الجماهير، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممنوحة من بريميرليج، وأفضل لاعب من رابطة مشجعي كرة القدم، وأفضل لاعب في العام من اتحاد أنصار كرة القدم وهذه هيئة مستقلة.

وأصبح صلاح خلال الموسم الجاري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في الدوري الإنجليزي في ثلاثة مواسم مختلفة.

وسجل صلاح 30 هدفا خلال الموسم الجاري من بينهم 22 فقط في الدوري الإنجليزي، وصنع 14 آخرين في كل البطولات.

محمد صلاح بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي جائزة رابطة النقاد الإنجليزية
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