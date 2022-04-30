دياب يرد على سامي: سنعود لجدول الدوري عند نهاية الدور الأول في هذه الحالة

السبت، 30 أبريل 2022 - 01:48

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - أحمد دياب

رد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على تصريحات أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة عقب التعادل السلبي مع فاركو في الدوري المصري.

وتراجع ترتيب سموحة للمركز الخامس في جدول الترتيب، وصرّح سامي "إذا لم يتأهل سموحة إلى الكونفدرالية سنلعب الدور الثاني كاملا بلا هدف". (طالع التفاصيل)

وتحدث أحمد دياب لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "كنا نعلم سابقا ونحن نبدأ الدوري أننا سنواجه تلك المشكلة".

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وأوضح "بحسب اللائحة لتحديد الأندية المتأهلة للبطولات الإفريقية، إذا وصلنا إلى يوم 30 يونيو المقبل دون أن تخوض الفرق عدد متساوي من المباريات سنعود لجدول الدوري مع نهاية الدور الأول، لتساوي عدد المباريات بين جميع الأطراف".

وأكمل "إذا وصلنا إلى 30 يونيو والكل لعب 20 مباراة سيتم الاحتساب عليها، ولكن هذا صعب للغاية، وبالتالي النقطة الثابتة العادلة هي نهاية الدور الأول".

وشدد "لابد أن أحسم على نقطة عادلة أن يكون الجميع قد خاض عدد متساوي من المباريات".

وواصل "أعلننا جدول الدوري والمؤجلات حتى 30-6 والأهلي الفريق الوحيد الذي استكمل مشواره في دوري أبطال إفريقيا وحتى الآن لا أعرف موعد النهائي على الأقل فلا أستطيع تحديد المواعيد المقبلة".

وأردف "بدأنا الموسم الجاري وكأس الموسم الماضي مستمر معنا وبدأت مباريات النسخة الحالية من الموسم الجاري".

وأكمل "هدفنا هو العدالة بين جميع الأندية الـ 18 ولن نحيد عن هذا، نريد إنهاء الموسم بكل تراكماته وأن تستكمل البطولة بشكل أفضل يليق بالكرة المصرية".

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، بفارق نقطة عن فيوتشر الرابع الذي لعب نفس عدد المباريات، وكلاهما له مباراة مؤجلة مع بيراميدز.

وأتم عن استقدام حكام أجانب في الدوري: "من حق الأندية استقدام حكام أجانب في الدوري، ونتواصل بشكل دائم مع اتحاد الكرة ولجنة الحكام من أجل تطوير المنظومة التحكيمية".

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