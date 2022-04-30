أحمد سامي: إذا لم يتأهل سموحة إلى الكونفدرالية سنلعب الدور الثاني كاملا بلا هدف

السبت، 30 أبريل 2022 - 01:32

كتب : FilGoal

أحمد سامي - سموحة والأهلي

أبدى أحمد سامي مدرب سموحة انزعاجه من إعلان التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بناء على ترتيب الدور الأول في الدوري المصري المتاز.

وقال سامي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "انتهى الدور الأول، ولدي مباراة مؤجلة مع بيراميدز، وفيوتشر أيضا لديه مباراة مؤجلة مع بيراميدز".

وأضاف "كيف سيتم احتساب طريقة التأهل؟ لا أعلم. أقدر عمل رابطة الأندية في الدوري وخروجهم لنا بمنتج مختلف، حيث ورثوا مشاكل متراكمة، ولكن كنت أتمنى المزيد من التنسيق مع الأندية".

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وأوضح "كان يجب أن يتم تحديد هذا الأمر مبكرا بحيث نعلم جميعا أن التأهل للكونفدرالية سيتحدد بنهاية الدور الأول".

وتابع سامي "سنلعب ضد بيراميدز في العيد، وفيوتشر سيلعب ضدهم في 26 مايو. كيف سيتم القياس؟ على نهاية الدور الأول أم كيف"؟

وواصل "لقد حدث نفس الأمر مع سموحة في الموسم الماضي حين أنهينا الدوري في المركز الرابع ولم نتأهل للكونفدرالية، وإذا لم نصل إلى الكونفدرالية سنلعب الدور الثاني بلا هدف".

واختتم "سنواصل العمل في الدوري الممتاز ولكن كمدرب وكلاعبين ما هو الهدف سوى مباريات جيدة؟ لدينا 27 نقطة ومن سيبقى في الممتاز يحتاج إلى 35 نقطة، بذلك سأقضي الدور الثاني كله لجمع 8 نقاط وضمان البقاء".

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، بفارق نقطة عن فيوتشر الرابع الذي لعب نفس عدد المباريات.

فيوتشر سموحة أحمد سامي رابطة الأندية الدوري المصري
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