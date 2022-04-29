مؤتمر توخيل: فريق واحد كان يستحق الفوز.. وعلى اللاعبين التعلم من رونالدو

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

توخيل

يعتقد توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي أن فريقه كان الأجدر للفوز بالمباراة أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وحسم التعادل المباراة المقدمة من الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الخميس على ملعب "أولد ترافورد".

وقال توخيل على هامش المؤتمر الصحفي: "فريق واحد كان يستحق الفوز اليوم وكان هذا نحن".

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وأضاف "قدمنا أداء جيدا للغاية، لكننا لم نكن حاسمين بما يكفي، افتقرنا للقليل من الحسم أمام مرمى يونايتد".

وتابع "يحدث ذلك في بعض الأحيان، علينا أن نتعلم منه، فعلنا كل شيء لنحصل على التقدم في المباراة ثم فجأة يحصل الخصم على تسديدة حرة واحدة ويسجل هدفا".

وبسؤاله عن أداء كريستيانو رونالدو في المباراة، رد الألماني: "أعتقد أن العديد من اللاعبين يجب النظر إلى جودة وسلوك ومسيرة رونالدو".

وحافظ تشيلسي على ترتيبه في المركز الثالث برصيد 66 نقطة من 33 مباراة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ 55 نقطة من 35 مباراة.

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