انتهت في الدوري – الزمالك (2) - (1) المصري.. انتصار الفارس الأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في إطار الجولة 16 من الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق86: زيزو يخرج من المباراة ويشارك إسلام جابر بدلا منه.

ق79: تبديلان للزمالك بمشاركة أيمن حفني وروقا وخروج بنشرقي وإمام عاشور.

ق76: جووول هدف ثان للزمالك عن طريق الجزيري برأسية بعد عرضية من أحمد فتوح.

ق70: سيف الجزيري يشارك بدلا من عمر السعيد.

ق61: جووول التعااادل للزمالك بتسديدة رائعة للغاية من زيزو من ركلة حرة مباشرة سددها بيمناه لم يستطع أحمد مسعود معها سوى رؤية الكرة وهي تعانق شباكه.

ق59: يا رباااااااه رأسية جديدة قوية من عمر السعيد بعد عرضية من ركلة ركنية من زيزو لكن أحمد مسعود تألق وكان لها بالمرصاد.

ق57: أحمد مسعود يتألق ويحرم عمر السعيد من هدف محقق بعد رأسية قوية.

ق47: انفراد من أوستن أموتو لكن تدخل الونش وأنقذ الموقف.

انطلاق الشوط الثاني.

شيكابالا يشارك بدلا من أوباما.

نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدف دون رد.

ق45+2: أوباما يهدر هدفا محققا بعد تمريرة من الونش برأسه إثر متابعته لركلة ركنية وسدد الكرة أعلى المرمى.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: الحكم محمد معروف يؤكد احتساب الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق33: جوووول أوووول للمصري عن طريق ياسر حمد برأسية بعد متابعته لعرضية من إلياس الجلاصي.

ق13: تسديدة أخرى من إمام عاشور مرت لخارج الملعب.

ق12: يا ربااااه القاااائم يحرم الزمالك من هدف محقق إثر تسديدة رائعة بباطن القدم من إمام عاشور بعد بينية من بنشرقي.

انطلاق المباراة.