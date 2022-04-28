استراحة الدوري – الزمالك (0) - (1) المصري.. ياسر حمد جوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك والمصري التي تقام في ملعب برج العرب في إطار الجولة 16 من الدوري.

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نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدف دون رد.

ق45+2: أوباما يهدر هدفا محققا بعد تمريرة من الونش برأسه إثر متابعته لركلة ركنية وسدد الكرة أعلى المرمى.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: الحكم محمد معروف يؤكد احتساب الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق33: جوووول أوووول للمصري عن طريق ياسر حمد برأسية بعد متابعته لعرضية من إلياس الجلاصي.

ق13: تسديدة أخرى من إمام عاشور مرت لخارج الملعب.

ق12: يا ربااااه القاااائم يحرم الزمالك من هدف محقق إثر تسديدة رائعة بباطن القدم من إمام عاشور بعد بينية من بنشرقي.

انطلاق المباراة.