رئيس وفاق سطيف: نواجه الأهلي بدون ضغوطات

الخميس، 28 أبريل 2022 - 15:17

كتب : FilGoal

وفاق سطيف

شدد كمال لافي رئيس وفاق سطيف على استعداد فريقه بشكل جيد للمواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي.

وستكون مباراة الذهاب في نصف النهائي أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل في مصر على استاد الأهلي WE السلام.

وقال لافي في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: "أغلقنا ملف التأهل لنصف النهائي ونحضر لمواجهة الأهلي بشكل عادي وبدون أي ضغوضات".

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وأضاف " بصمات المدرب الجديد داركو نوفيتش باتت واضحة على الفريق منذ لقاء العودة ضد الترجي وسنعمل للوصول لأبعد حد في هذة المنافسة".

أما مباراة الإياب في ملعب 8 يوليو بالجزائر، فسيكون أحد يومي 13 أو 14 مايو.

وفاز الأهلي على الرجاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتين الذهاب والإياب، فيما فاز وفاق سطيف على الترجي بهدف.

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