هندرسون: احتجنا لبعض الحظ أمام دفاع فياريال.. الإياب سيكون اختبارا صعبا لنا

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول إن فريقه احتاج لبعض الحظ أمام فياريال من أجل تحقيق الفوز.

جوردان هندرسون النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول على فياريال اليوم الأربعاء في ملعب أنفيلد بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث هندرسون عقب المباراة قائلا: "كانوا منظمين للغاية وكنا نعرف أنهم سيجعلوننا نعاني ولكننا عرفنا أننا سوف نكسر صمودهم لو واصلنا الهجوم".

وعن هدفه بعدما أرسل عرضية غيرت تجاهها عقب ارتطامها بقدم لاعب فياريال قال: "تحتاج لبعض الحظ عندما تواجه فرقا تدافع بشكل متأخر، والهدف ساهم في بث الحماس في الجمهور ونجحنا في تسجيل هدفا ثانيا بعده مباشرة".

وأتم اللاعب الإنجليزي حديثه قائلا: "طريقة ضغطنا عليهم كانت جيدة وذلك صعب الأمور عليهم، لكن المباراة لم تنته بعد وأعرف أننا سنحظى باختبار صعب في الإياب في ملعبهم".

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في ملعب لا سيراميكا في إسبانيا.