بيان من الاتحاد الجزائري ردا على قرار الكاميرون

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا اليوم الأربعاء أعرب فيه عن دهشته وخيبة أمله من البيان الذي أصدره سابقا رئيس نظيره الكاميروني صامويل إيتو.

وكان صامويل إيتو أصدر بيانا أعلن خلاله نية الاتحاد الكاميروني التقدم بدعوى لدى لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد تصريحات جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر ضد حكم مباراة المنتخبين، بكاري جاساما.

وأكد الاتحاد الجزائري في بيانه أن جمال بلماضي لم يقم في أي وقت من الأوقات خلال تصريحاته بالإشارة للاتحاد الكاميروني أو أي هيئة دولية أخرى أو توجيه أي اتهام لها.

وأشار الاتحاد الجزائري إلى أنه استنكر في عدة مناسبات سلوك الحكام وتأثيرهم السلبي على نتيجة مباراة المنتخبين، وأنه مثل أي اتحاد آخر في العالم دافع عن حقوقه المشروعة وفقا للأنظمة المعمول بها.

وأوضح الاتحاد الجزائري أنه دائما يقبل النتائج التي حدثت ضده بروح كاملة في ظل اللعب النظيف، ولكنه لا يمكن أن يكون الحال عندما يتم تزوير النتيجة من قبل حكم، مشيرا إلى أن تاريخ كرة القدم مليء بالظلم خاصة من التحكيم.

وأتم الاتحاد الجزائري بيانه مبديا سعادته بسعي نظيره الكاميروني في إلقاء الضوء على القضية أمام لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا مشددا أن الأخلاق والنزاهة كانت دائما جزءا من المبادئ التي يدافعون عنها.