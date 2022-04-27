بنزيمة: الكرة الذهبية؟ دوري الأبطال والليجا أهم

لا يفكر كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد في الفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام بقدر تفكيره في الألقاب الجماعية.

ويقدم بنزيمة مستويات خيالية هذا الموسم، فقد سجل 41 هدفا خلال 41 مباراة لعبها مع الملكي في مختلف المسابقات، آخرها ثنائية في شباك مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

وقال بنزيمة في تصريحات تليفزيونية: "الكرة الذهبية؟ في الحقيقة أفضل التتويج بالدوري الإسباني ودوري الأبطال هذا الموسم".

وأضاف "أرغب في التتويج باللقبين، وتركيزي كله منصب على ذلك".

وأوضح المهاجم الفرنسي أن الألقاب الجماعية تساعد في الفوز بالجوائز الفردية، لكن اللقب الجماعي أهم بالنسبة له.

من جهته، قال ميسوت أوزيل لاعب ريال مدريد السابق وفينيربهاتشه الحالي عقب لقاء مانشستر سيتي وريال مدريد المثير: "يا لها من مباراة مذهلة، امنحوا بنزيمة الكرة الذهبية".

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3 في مباراة رائعة بملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح كيفن دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة الثانية وبالتحديد بعد 93 ثانية ليصبح أسرع هدف في تاريخ نصف نهائي دوري الأبطال.

وأضاف جابرييل خيسوس الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 11.

وقلص كريم بنزيمة النتيجة بهدف أول لريال مدريد في الدقيقة 33.

ولكن أعاد فيل فودين فارق الهدفين مجددا بتسجيله لهدف ثالث لسيتي في الدقيقة 53.

ولم يمر إلا دقيقتين فقط إلا وقلص فينيسيوس جونيور النتيجة بهدف ثان لريال مدريد.

وفي الدقيقة 74 سجل بيرناردو سيلفا الهدف الرابع لسيتي.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 82 قلص بنزيمة النتيجة بهدف ثالث لريال مدريد بطريقة بانينكا.

والآن الحسم كله يتأجل إلى لقاء الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد الأربعاء بعد المقبل.

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