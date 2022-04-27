رانجنيك: سنفتقد 7 لاعبين أمام تشيلسي.. ولم يعد منطقيا الحديث عن التأهل لـ دوري الأبطال

يدخل مانشستر يونايتد مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي غدا الخميس منقوصا من عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة.

وكشف رالف رانجنيك عن غياب كلا من هاري ماجواير وجادون سانشو وإديسنون كافاني وبول بوجبا وفريد ولوك شاو عن المباراة مع شكوك حول مشاركة أرون وان بيساكا.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي: "سيتواصل غياب فريد وشاو وكافاني وبوجبا، ماجواير سيغيب بسبب إصابة بسيطة في الركبة وسانشو بسبب التهاب اللوزتين".

وأضاف "

وأضاف "من الممكن أن يتواجد بعض الشباب معنا غدا. لدينا 13 أو 14 لاعبا فقط في الفريق الأول وسط وجود شكوك حول مشاركة بيساكا".

وواصل "يجب أن نكون منصفين بما فيه الكفاية مع هؤلاء الصغار، يجب أن تتاح لهم فرصة اللعب بشكل جيد وتقديم أداء جيد فالأمر لا يقتصر على دفعهم إلى اللعب فحسب بل يجب أن يكون كذلك اللحظة المناسبة ".

وأردف عن المصابين "فريد للأسف ليس متاحًا بعد لقد حاول التدرب أمس ولكنه لم يحدث. أجريت محادثة طويلة معه وأخبرني للتو أنه لا يزال غير لائق تماما فهو ليس جاهزا بنسبة 100 في المائة."

واستكمل "من المفترض أن يعود كافاني إلى التدريبات يوم الجمعة وفقا للطبيب".

واستطرد "لدينا أربع مباريات أخرى لنلعبها، وستكون المباراتان التاليتان على ملعب أولد ترافورد. سنحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. لا أعتقد أنه من المنطقي الآن الاستمرار في الحديث والتكهن بشأن دوري أبطال أوروبا، نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين".

وتابع "يُظهر تجديد عقد برونو فرنانديز أن هذا النادي جذاب للغاية بمدرب جديد ونهج جديد. أتطلع إلى مساعدة تين هاج لتغيير النهج بأكمله الموسم المقبل حتى يصبح مان يونايتد أحد الأندية الكبرى من جديد".

وأتم "حتى لو فزنا بجميع المباريات الأربع فلن يكون الأمر في أيدينا. ما في أيدينا هو الطريقة التي نلعب بها ومستوانا. من المهم أن ينتهي هذا الموسم بأفضل ملاحظة ممكنة ومن المهم بالنسبة للاعبين معرفة المدرب الجديد لأظهر أننا قادرون على التغلب على فريق مثل تشيلسي. هذا ما يجب على الجميع القيام به وهذا ما كنا نعمل من أجله".