رانجنيك: سنفتقد 7 لاعبين أمام تشيلسي.. ولم يعد منطقيا الحديث عن التأهل لـ دوري الأبطال

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 15:01

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

يدخل مانشستر يونايتد مباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي غدا الخميس منقوصا من عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة.

وكشف رالف رانجنيك عن غياب كلا من هاري ماجواير وجادون سانشو وإديسنون كافاني وبول بوجبا وفريد ولوك شاو عن المباراة مع شكوك حول مشاركة أرون وان بيساكا.

وقال رانجنيك في المؤتمر الصحفي: "سيتواصل غياب فريد وشاو وكافاني وبوجبا، ماجواير سيغيب بسبب إصابة بسيطة في الركبة وسانشو بسبب التهاب اللوزتين".

أخبار متعلقة
تحديد موعد آخر مباراتين مؤجلتين في الدوري الإنجليزي تقرير: برشلونة يستهدف رومانيولي.. ويحلم بمدافع بايرن ميونيخ رئيس المصري: التحكيم سبب وداع الكونفدرالية.. وبحث جدوى المشاركة كان رد فعل غاضب أزمة قلبية تودي بحياة مدرب شباب الاتحاد السكندري

وأضاف "

وأضاف "من الممكن أن يتواجد بعض الشباب معنا غدا. لدينا 13 أو 14 لاعبا فقط في الفريق الأول وسط وجود شكوك حول مشاركة بيساكا".

وواصل "يجب أن نكون منصفين بما فيه الكفاية مع هؤلاء الصغار، يجب أن تتاح لهم فرصة اللعب بشكل جيد وتقديم أداء جيد فالأمر لا يقتصر على دفعهم إلى اللعب فحسب بل يجب أن يكون كذلك اللحظة المناسبة ".

وأردف عن المصابين "فريد للأسف ليس متاحًا بعد لقد حاول التدرب أمس ولكنه لم يحدث. أجريت محادثة طويلة معه وأخبرني للتو أنه لا يزال غير لائق تماما فهو ليس جاهزا بنسبة 100 في المائة."

واستكمل "من المفترض أن يعود كافاني إلى التدريبات يوم الجمعة وفقا للطبيب".

واستطرد "لدينا أربع مباريات أخرى لنلعبها، وستكون المباراتان التاليتان على ملعب أولد ترافورد. سنحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. لا أعتقد أنه من المنطقي الآن الاستمرار في الحديث والتكهن بشأن دوري أبطال أوروبا، نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين".

وتابع "يُظهر تجديد عقد برونو فرنانديز أن هذا النادي جذاب للغاية بمدرب جديد ونهج جديد. أتطلع إلى مساعدة تين هاج لتغيير النهج بأكمله الموسم المقبل حتى يصبح مان يونايتد أحد الأندية الكبرى من جديد".

وأتم "حتى لو فزنا بجميع المباريات الأربع فلن يكون الأمر في أيدينا. ما في أيدينا هو الطريقة التي نلعب بها ومستوانا. من المهم أن ينتهي هذا الموسم بأفضل ملاحظة ممكنة ومن المهم بالنسبة للاعبين معرفة المدرب الجديد لأظهر أننا قادرون على التغلب على فريق مثل تشيلسي. هذا ما يجب على الجميع القيام به وهذا ما كنا نعمل من أجله".

رانجنيك مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كلوب يكشف اللحظة التي تحول فيها موسم ليفربول تقرير: بعد تين هاج.. مانشستر يونايتد يجد ضالته في أياكس مجددا تحديد موعد آخر مباراتين مؤجلتين في الدوري الإنجليزي ذا صن: مستعينا بـ تيفيز.. كارديف يطالب نانت بـ 80 مليون إسترليني بسبب سالا بعد مرور 34 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي جيسوس: هالاند إلى سيتي؟ سينجح كثيرا إذا انضم لنا رومانو: دي يونج يحدد شرطه لمرافقة تين هاج في مانشستر يونايتد تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع الدوري
أخر الأخبار
كلوب يكشف اللحظة التي تحول فيها موسم ليفربول 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – الاتحاد المصري يقر بأحقية الزمالك بلقب الكأس موسم 74-75 40 دقيقة | رياضات أخرى
اختبر معلوماتك - هل تابعت مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد جيدا؟ 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من كاف لـ في الجول: نظام الذهاب والإياب لـ نهائي الأبطال كان خيارا مطروحا ولكن 51 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: بعد تين هاج.. مانشستر يونايتد يجد ضالته في أياكس مجددا 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رانجنيك: سنفتقد 7 لاعبين أمام تشيلسي.. ولم يعد منطقيا الحديث عن التأهل لـ دوري الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد آخر مباراتين مؤجلتين في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: برشلونة يستهدف رومانيولي.. ويحلم بمدافع بايرن ميونيخ ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي