كرة سلة - الاتحاد إلى نهائي دوري السوبر بعد فوزه الثالث على الزمالك
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 23:11
كتب : FilGoal
تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري السوبر المصري بعد تحقيقه الفوز على الزمالك في ثالث مباريات سلسلة "Best of 5" بنتيجة 3-0 في مجموع المباريات.
الاتحاد حقق فوزه الثالث تواليا على الزمالك بنتيجة 79-59 على صالة برج العرب.
الشوط الأول كان قد انتهى بالتعادل بنتيجة 35-35 قبل أن يحقق الاتحاد الفوز في الشوط الثاني.
وسيلعب الاتحاد في المباراة النهائية مع المتأهل بين الأهلي والجزيرة الذين سيلعبان مباراتهم الثالثة مساء اليوم.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في أول مباراتين على الجزيرة ويحتاج للفوز في مباراة واحدى فقط من أجل العبور للمباراة النهائية.
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