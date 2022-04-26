قبل انطلاق نصف النهائي.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

بينما يغرد منفردا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.. يجد محمد صلاح نجم ليفربول منافسة شرسة في جدول هدافي دوري أبطال أوروبا.

صلاح لم يسجل في المباريات الـ3 الأخيرة لليفربول في دوري الأبطال ليتوقف رصيده عند 8 أهداف سجلها خلال 10 مباريات، وهو رقم جيد، لكن هناك من سجل أكثر منه.

قبل المباريات الـ3 كان كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد قد سجل 5 أهداف فقط، لكنه أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في إياب ثمن النهائي ضد باريس سان جيرمان ليتعادل مع صلاح في المركز الثالث بجدول الهدافين.

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ثم سجل المهاجم الفرنسي هاتريك جديد في ذهاب ربع النهائي ضد تشيلسي ليفك تعادله مع النجم المصري ويرتقي لوصافة جدول الهدافين، ثم هز الشباك مرة جديدة في الإياب.

وجاء جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على النحو التالي:

1- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).. 13 هدفا

2- كريم بنزيمة (ريال مدريد).. 12 هدفا

2- سباستيان هالر (أياكس أمستردام).. 11 هدفا

4- محمد صلاح (ليفربول).. 8 أهداف

5- كريستوفر نكونكو (لايبزيج).. 7 أهداف

6- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).. 6 أهداف

6- كليان مبابي (باريس سان جيرمان).. 6 أهداف

6- أداما تراوري (شيريف تيراسبول).. 6 أهداف

6- رياض محرز (مانشستر سيتي).. 6 أهداف

6- ليروي ساني (بايرن ميونيخ).. 6 أهداف

وتستكمل المسابقة بذهاب نصف النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء.

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