كيليني: لسنا نادمين على وضعنا في الدوري الإيطالي

لا يشعر جورجيو كيليني مدافع بالندم على ما حدث هذا الموسم، بعد اقتراب البيانكونيري من حصد المركز الثالث أو الرابع عقب الفوز أمام ساسولو.

وتغلب يوفنتوس على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34 للدوري الإيطالي.

وقال كيليني في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة متوازنة من وجهة نظري".

وأضاف "كنا جيدين والتوفيق كان من نصيبنا، وحققنا ثلاث نقاط هامة للغاية. يجب أن نستمر بنفس مستوى التركيز".

وأكمل "لسنا نادمين، فنحن في المركز الذي نستحقه، فالفرق التي استحقت الصدارة تلعب الآن على لقب السكوديتو".

وأتم "سنلعب نهائي كأس إيطاليا برغبة كبيرة في الثأر لأنفسنا".

ويلعب يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا ضد إنتر يوم 11 مايو المقبل.

من جهته، قال زميله مويس كين "نهدف إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط، فلنستمر على هذا النحو".

وأكمل "تحقيق الفوز في ملعب مثل ملعب ساسولو ليس بالأمر السهل".

وسجل جياكومو راسبادوري هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 39، بينما سجل هدفي يوفنتوس باولو ديبالا في الدقيقة 45 ومويس كين في الدقيقة 89.

بذلك يرفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن نابولي الثالث، و8 نقاط عن ميلان المتصدر، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 46 نقطة في المركز العاشر.

وحقق يوفنتوس 12 نقطة من وضع التأخر في بداية المباراة، وذلك منذ بداية 2022، متفوقا بفارق 5 نقاط على أي فريق آخر في الدوري الإيطالي على هذا الصعيد.