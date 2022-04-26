تعرض مدرب نهضة بركان لحادث سير وإصابته في العمود الفقري

تعرض فلوران إيبنجي المدير الفني لفريق نهضة بركان المغرب لحادث سير قوي.

وكان إيبنجي قاد فريقه للتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية على حساب المصري بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض عقب التعادل 2-2.

وأوضح النادي المغربي عبر صفحته على "فيسبوك": "تعرض مدرب فريقنا فلوران إيبنجي لحادث سير بعد رجوعه من الحصة التدريبية، وتم نقله للمستشفى الجامعي محمد السادس".

وأوضح "بعد القيام بالفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة، تبين من خلالها وجود إصابة على مستوى العمود الفقري، تستوجب خضوعه لفترة من الراحة ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، على أن يتم تقييم حالته الصحية بعد ذلك".

وبحسب موقع "Le 360" المغربي فأن المدرب الكونغولي تعرض لحادث سير خطير أثناء توجهه صوب مدينة وجدة، قبل دقائق قليلة من آذان المغرب أمس الإثنين.

ويتولى إبينجي تدريب الفريق المغربي منذ يوليو 2021، ومن ذلك الحين قاد الفريق في 39 مباراة.

وحقق إبينجي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 12 وخسر 8 بجميع المسابقات.

ويستعد نهضة بركان لمواجهة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي الكونفدرالية.

الذهاب يقام يوم 8 مايو المقبل، والإياب يوم 15 من نفس الشهر.