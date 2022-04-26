خبر في الجول - اتجاه في الأهلي للموافقة على حكام مصريين في المباراتين المقبلتين.. وموقف الأجانب

يتجه الأهلي للموافقة على اسناد حكام مصريين لمباراتي الفريق أمام طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في ظل عدم تحقيق اتحاد الكرة مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي رغم سداد قيمة استقدامه.

وكان الأهلي قد طلب استقدام حكام أجانب من الدوريات الخمس الكبرى لمواجهتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا في الجولتين 16 و17 من الدوري المصري على الترتيب.

ورد اتحاد الكرة بصعوبة توفير حكام من الدوريات الخمس الكبرى للأهلي في ظل "اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة بشكل مؤقت". (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com يتمسك الأهلي بأن يدير حكام أجانب من الصف الأول مبارياته المقبلة في الدوري خاصة التي تحمل طبيعة جماهيرية وتنافسية.

ويصر الأهلي على أن استقدام حكام مميزين من أوروبا الهدف منه أن تكون درسا مفيدا وعمليا للحكام المصريين في كيفية إدارة المباريات والتعامل معها في الساحة وتقنية الفيديو.

ويسعى الأهلي لهذا الموقف لأنه يبحث عن حلول بعد أن تعددت شكواه من حالات تحكيمية تحدث معه تؤثر على نتائج مبارياته دون استجابة.

وطلب الأهلي قبل أيام استقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته المحلية على أن يتحمل التكاليف والتي أرسلها بالفعل لاتحاد الكرة.

وخسر الفريق آخر مبارياته المحلية بهدف ضد المصري في الدوري يوم 9 إبريل.

بعدها تخطى الرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضاربا الموعد مع وفاق سطيف في نصف النهائي.

ويستضيف الأهلي فريق طلائع الجيش في الدوري يوم الأربعاء.

ثم يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا يوم السبت.