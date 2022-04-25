اتحاد الكرة يرد على طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراتي طلائع الجيش وسيراميكا

أوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أنه تلقى ردا من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن طلبه استقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته في الدوري المصري الممتاز.

وقال الأهلي إن الاتحاد اعتذر له عن عدم استقدام حكام أجانب في مباراتيه المقبلتين في الدوري ضد طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

وذكر الأهلي عبر موقعه أن الاتحاد أوضح له "اعتذار الاتحادات الأوروبية (الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي - الفرنسي) عن عدم إيفاد حكام أجانب لإدارة مباراتي الأهلي مع كل من طلائع الجيش وسيراميكا بسبب انشغال حكام تلك الدول في الوقت الحالي بإدارة مسابقاتهم المحلية والتي وصلت لأدوارها النهائية".

وأضاف رد الاتحاد وفقا لما ذكره الأهلي "اعتذارات الاتحادات الأوروبية الخمسة مؤقتة، وليست دائمة، ويُمكننا معاودة التواصل معهم مرة ثانية للاستعانة بحكامهم. إزاء تمسك ناديكم في خطاب الأمس بإسناد مباراتي الأهلي مع طلائع الجيش وسيراميكا إلى حكام من هذه الدول على وجه التحديد، لم نمانع في ذلك ولكنه يتعذر الآن نظرًا لضيق الوقت".

وأتم "رابطة الأندية هي المنوطة بجدول الدوري، وننتظر موافاتنا منكم بالمباريات اللاحقة التي يحتاج فيها الأهلي إلى حكام أجانب عند تلقيكم المواعيد المتبقية من جدول الدوري من الرابطة".

وكان الأهلي حدد 4 طلبات في خطابه للاتحاد والذي جاء فيه:

"الأهلي طلب حكامًا أجانب من أقوى خمسة دوريات أوروبية (الإنجليزي – الإسباني – الألماني – الإيطالي - الفرنسي)، وخزينة النادي سوف تتحمل مبالغ كبيرة حتى يحصل على العدالة التحكيمية التي هي حق لكل الفرق المتنافسة، خاصة وأنه سبق وأن قام الأهلي بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة على مدار العامين الماضيين، للنهوض بمنظومة التحكيم والتصدي للأخطاء التحكيمية المتكررة التي تثير الجدل وتتسبب في حالة احتقان بين الجماهير، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات فاعلة في هذا الشأن".

"وأكد النادي في خطابه أيضًا على أنه طلب استقدام هذه النوعية المتميزة من الحكام الأجانب ليكونوا إضافة فنية للدوري المصري ويتم الاستفادة من خبراتهم لتفادي الأخطاء المؤثرة في نتائج المباريات. وجاء في الخطاب أن الأهلي لم يطلب استقدام حكام أجانب من دولة بعينها، بل أشار في مكاتباته إلى قيام اتحاد الكرة (حسبما يرى) باختيار حكام من أي من الدوريات الخمسة التي تأتي في المقدمة كرويا في أوروبا، وذلك لمواجهة أي اعتذارات قد تأتي من بعض هذه الدول".

"وفي ختام خطابه حدد النادي أربعة طلبات من اتحاد الكرة، أولها موافاة الأهلي بأسباب اعتذارات الدول الخمس عن إيفاد حكام للدوري المصري. أو الإعلان بشكل رسمي عن تلك الأسباب من خلال وسائل الإعلام. ثاني الطلبات إبلاغ النادي عما إذا كانت هذه الاعتذارات من الدول الخمس مؤقتة أم دائمة، ثالث الطلبات أن النادي يتمسك بإسناد مبارياته (التي يحددها) إلى حكام أجانب من الدوريات الخمسة الأوروبية ووفقًا للمعايير التي تمت الإشارة إليها في خطاباته لاتحاد الكرة، وحال تعذر ذلك بالنسبة لمباراتي طلائع الجيش وسيراميكا لأسباب تتعلق بهذه الدول ومعلنة عبر وسائل الإعلام من جانب الاتحاد، في هذه الحالة ينتظر الأهلي وبشكل عاجل إبلاغه بأقرب موعد يمكنه فيه استقدام حكام أجانب من هذه الدول".

"الطلب الرابع للأهلي في خطاب الأمس أن يتلقى النادي في أقرب وقت المواعيد المتبقية من جدول الدوري حتى يقوم بتحديد المباريات التي يطلب لإدارتها حكامًا أجانب من ذات الدول وبنفس المعايير".

وطلب الأهلي قبل أيام استقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته المحلية على أن يتحمل التكاليف.

وخسر الفريق آخر مبارياته المحلية بهدف ضد المصري في الدوري يوم 9 إبريل.

بعدها تخطى الرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضاربا الموعد مع وفاق سطيف في نصف النهائي.

ويستضيف الأهلي فريق طلائع الجيش في الدوري يوم الأربعاء.

ثم يحل ضيفا على سيراميكا كليوباترا يوم السبت.