جيسوس: هالاند إلى سيتي؟ سينجح كثيرا إذا انضم لنا

تحدث جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي عن ارتباط اسم إيرلينج هالاند هداف بروسيا دورتموند بالانتقال إلى الفريق السماوي الصيف المقبل.

وقالت جريدة دايلي ميل الإنجليزية الأسبوع الماضي إن مهاجم دورتموند صار قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لفريق بيب جوارديولا.

وقال جيسوس في تصريحات نشرتها جريدة ماركا: "هالاند لاعب يتمتع بجودة عالية، ولديه الكثير من القوة".

وأضاف "إنه رأس حربة يسجل ويصنع الأهداف، إذا انضم إلى مانشستر سيتي سينجح كثيرا".

وعما إذا كان يعرف أي شيء عن المفاوضات بين سيتي وهالاند رد قائلا "لا ، لا أعرف".

وأتم "يقولون إن هناك مفاوضات ولكني لا أعير اهتماما بمن سيذهب ومن سيأتي".

وقالت دايلي ميل إن سيتي قد اتفق مع ممثلي هالاند وعلى رأسهم وكيله مينو رايولا، على عقد يتقاضى هالاند على إثره أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليصبح صاحب الـ 21 عاما الأعلى راتبا في الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يفعل سيتي الشرط الجزائي في عقد هالاند مع دورتموند والمقدر بـ 63 مليون جنيه إسترليني خلال الأيام المقبلة، ليسدل الستار على الصفقة.

وقد تكون الصفقة أفضل تعويض عن فشل سيتي في ضم هاري كين من توتنام مطلع الموسم الجاري.

ولدى هالاند ارتباط بسيتي، حيث لعب والده للنادي في وقت سابق، فيما ولد إرلينج نفسه في مدينة ليدز الإنجليزية وسبق له اللعب في مولده بالنرويج ورد بول سالزبورج في النمسا.

ومنذ انضمامه لصفوف دورتموند قادما من سالزبورج النمساوي لعب هالاند 85 مباراة سجل خلالها 82 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

video:1