تقرير: حجازي يقود اتحاد جدة في الكلاسيكو أمام الهلال

عاد المدافع الدولي أحمد حجازي لصفوف نادي اتحاد جدة بعد فترة طويلة الغياب بسبب الإصابة.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وتعرض حجازي للإصابة بتمزق في أوتار العضلة الضامة، خلال مواجهة المنتخب المصري أمام منافسه المغربي ضمن ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون.

ونشر حساب نادي اتحاد جدة عبر تويتر صور تواجد حجازي داخل مقر النادي حيث بدأ تنفيذ برنامج تأهيلي تمهيدا للمساركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وسيعود حجازي بحسب صحيفة الرياضية السعودية للمشاركة مجددًا مع نادي الاتحاد بداية من مواجهة الهلال.

وأضافت الرياضية أن حجازي سيبدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الأسبوع الجاري على أن يكون جاهزًا لمواجهة الهلال.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال يوم 15 مايو المقبل ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك حجازي مع اتحاد جدة منذ بداية الموسم الحالي في 14 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وساهم في الحفاظ على الشباك نظيفة في 5 مباريات.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفتح يوم 6 مايو المقبل، في إطار الجولة الـ 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي الاتحاد صدارة ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني، لكن الأخير لديه مباراتين مؤجلتين إضافة إلى مواجهة مباشرة بين الفريقين ستلعب يوم 15 مايو وستحدد بنسبة كبيرة بطل الموسم الحالي للدوري السعودي.