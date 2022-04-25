دوري أبطال إفريقيا - لاعب واحد من الأهلي في التشكيل المثالي لإياب ربع النهائي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التشكيل المثالي لإياب لدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي على حساب الرجاء المغربي بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

وصعد كلا من الوداد المغربي ووفاق سطيف الجزائري وبترو أتليتكو الأنجولي على حساب شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي وصنداونز الجنوب إفريقي.

وشهد التشكيل تواجد محمد عبد المنعم مدافع الاهلي وصاحب هدف تعادل الأحمر في لقاء الإياب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سفيان خذايرية (وفاق سطيف)

خط الدفاع: محمد خثير زيتي (وفاق سطيف) - أشرف داري (الوداد) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - براين مانديلا (صنداونز)

خط الوسط: أمير قروي (وفاق سطيف) - حمدو الهوني (الترجي) - محمد المكعزي (الرجاء)

خط الهجوم: رياض بن عياد (وفاق سطيف) - فابريس نجوما (الرجاء) - تياجو أزولو (بترو أتليتكو)

ويواجه الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري بينما يلتقي الوداد المغربي مع بترو أتليتكو.

ومن المنتظر أن تقام المباريات أحد يومي 6 و7مايو ذهابا، و13 و14 مايو إيابا.