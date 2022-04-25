تشكيل الدوري - مروان حمدي يقود هجوم سموحة.. وحجاج يختار فريق المقاصة للمرة الأولى

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: شريف رضا - رجب نبيل - أحمد عبد الحكم - محمد شكري

خط الوسط: أحمد حمص - محمد كناريا - صديق أوجولا - مصطفى الخواجة - عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: مروان حمدي

البدلاء: حسن تيمور - أحمد عيد التمساح - محمد نادي - حمدي علاء - أبو بكر ليادي - أليا سيلا - حسين فيصل - جيروم فيليب - عمار شرف الدين

على الناحية الأخرى أعلن طارق حجاج مدرب مصر للمقاصة عن تشكيله الأول، حيث يتولى قيادة الفريق خلفا لطارق مصطفى حتى نهاية الدور الأول.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: هشام حافظ - أحمد عبد المنعم - أحمد صبيحة - علي فتحي

خط الوسط: علي المصري - محمد محسن ليلة - سعيد الونش - محمد أمو

خط الهجوم: كريم حلاوة - محمود فهمي

البدلاء: أحمد طارق سليمان - عبد الرحمن زين - خالد صلاح - مصطفى كاجو - رشيد أحمد - أتولي جوزيف - زياد أشرف - محمود عماد - محمد كمال

ويحتل سموحة المركز الرابع بـ23 نقطة، بينما يصارع المقاصة الهبوط بالمركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

وخسر المقاصة مباراته الأخيرة أمام غزل المحلة بهدف نظيف، بينما خسر سموحة مباراته الماضية بنفس النتيجة أمام الجونة.