رومانو: دي يونج يحدد شرطه لمرافقة تين هاج في مانشستر يونايتد

بدأ الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد في ترتيب أوراق فريقه استعدادا للموسم المقبل.

ويتولى تين هاج صاحب الـ52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

ويرغب تين هاج بحسب صحفي سكاي سبورت فابريزو رومانو في التعاقد مع مواطنه فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح رومانو و أن دي يونج يضع اللعب في دوري أبطال أوروبا شرطا للانتقال إلى اي فريق حال رحيله عن برشلونة.

وأضاف أن دي يونج يؤمن بمشروع برشلونة خلال الموسم المقبل في ظل وجود تشافي هيرنانديز الذي يتمسك ببقاء اللاعب الهولندي ضمن صفوف فريقه.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة بفارق أقل 6 نقاط عن أرسنال رابع الترتيب ولدي المدفعجية مباراة مؤجلة قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.

ولعب دي يونج تحت قيادة تين هاج الذي أشرف على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.