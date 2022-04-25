بعد الفيديو المسرب.. رئيس المريخ يخير نائبه بين الاعتذار والاستقالة والحساب

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 16:45

كتب : محمد عبد العظيم

جماهير المريخ السوداني

أصدر المريخ بيانا اليوم الإثنين أعرب فيه عن أسفه مما جاء في فيديو مسرب لمحمد سيد أحمد نائب الرئيس زعم فيه تلقي ناديه وعدا من الأهلي بالحصول على نقاط إحدى مباراتي الناديين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاء البيان على لسان حازم مصطفى رئيس النادي:

"طالعتم بكل أسف الفيديو الذى تم تسجيله في اجتماع أسري في بيت كبير ورجل كبير وعظيم بعظمة المريخ "الريس ود الياس " يوم الجمعه 22/4/2022 للسيد النائب الأول لمجلس إدارة نادي المريخ فى اجتماع لكبارنا ورؤساء تنحني لهم الهامات والقامات لمعالجة سوء التفاهم بيني والسيد نائب رئيس المجلس، والأسف على السقطة الأخلاقية وأن يصل المستوى بالاختلاف في وجهات النظر الإدارية أياً كان المخطئ داخل المجلس إلى تدمير المريخ بالكذب والكسب الرخيص الذى يضر بسمعة المريخ أولا والإضرار بالعلاقات الاستراتيجية التى بدأناها مع نادٍ كبير كالأهلي المصري فى تبادل الخبرات الفنية والإدارية وشراكات ذكية تتجاوز حدود العقول التى لا تفكر إلا في البيع والشراء للذمم، والضرر الذي سيعيب المريخ فى علاقته مع أندية تربطنا بها علاقة وطن قبل المنافسات الشريفة".

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"عليه ما تم من الحديث فى الفيديو ( الكذب ) يعد خروجا أخلاقيا ومهنيا من السيد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة نادى المريخ العظيم والأسف الأكبر أن يصدر هذا الكلام أمام رجال يحفظ لهم المريخ سيرتهم وعطاءهم العطر ويعرفون قدر المريخ".

"جماهير المريخ العظيم: لو كان الحديث اتهاماً لشخصنا لسفهناه ولكن أن يكون للمريخ فى تاريخه وسمعته والذي من المتوقع أن يترتب على هذا الحديث الخطير عواقب وخيمة لا ينبغي أن يمر هذا الادعاء الكاذب دون محاسبة حفاظاً على حقوق ومكتسبات النادى واحتراماً لعلاقاته مع الأندية المنافسة وأخلاقيات اللعبة والقوانين المنظمة لها، ومن باب الحفاظ على حقوق المريخ وسمعته وعلاقته الطيبة وتاريخ مشاركاته في هذه المنافسة على مر تاريخها الطويل".

"باسم مجلس الإدارة أقدم اعتذاري لأمة المريخ وأقطابه وكباره أن يصل الانحدار في السلوك القيادى لرجل يعتبر هو الثاني في المجلس الذي يعول عليه الرشد وحسن تدبير الأمور والبحث عن فرص لرفعة والمحافظة على سمعة ناد كبير كالمريخ".

"وبناء على ما تقدم، أطالب السيد النائب الأول الأستاذ محمد سيد أحمد بأحد الخيارات الآتية لرد الاعتبار للمريخ وجمهوره..

1 - الاعتذار لجمهور المريخ والاعتراف بكذبه

2 - التقدم بالاستقالة

3 - الخضوع لمجلس محاسبة حسب اللوائح"

"الأخوة والأخوات جماهير المريخ نعاهدكم أن نظل مدافعين عن مكتسبات المريخ منتصرين له وليس لأنفسنا وأن نلتفت لمشروعات النادي التي تنتظرنا وبناء المؤسسية التي تحكمنا جميعاً وليست بطولات نصنعها بالزيف والصعود على رقاب الآخرين وحرق الآخرين. المجد للمريخ، والرفعة والتقدم لشعبه العظيم. أخوكم حازم مصطفى رئيس مجلس إدارة نادى المريخ".

وكان حازم مصطفى اعتذر لمحمود الخطيب رئيس الأهلي يوم الإثنين قائلا لـFilGoal.com:"ما جاء في الفيديو غير صحيح، كلام غير معقول ولا يصدقه عاقل ولا حتى طفل صغير".

وواصل "سنحقق مع محمد أحمد خلال ساعات. وبصفتي الرئيس، أعتذر لكابتن محمود الخطيب (رئيس الأهلي) عن الاتهامات الباطلة التي وجهت له، بل أشكره وناديه العظيم على الاستضافة".

وأردف "سنصدر بيانا توضيحيا بعد قليل بقرارات ضد النائب وباعتذار رسمي للخطيب. أبارك للأهلي تأهله للدور نصف النهائي ونتمنى له كل توفيق".

وفاز الأهلي مرتين على المريخ في دور المجموعات واحتل وصافة ترتيب المجموعة الأولى بينما ودع الأخير.

وواصل الأهلي مشوار حفاظه على اللقب بإقصاء الرجاء المغربي من الدور ربع النهائي.

وسيلعب الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.

ويسعى المارد الأحمر للتتويج باللقب للمرة الثالثة تواليا ليرفع رصيده إلى 11 لقبا.

ولم ينجح فريق في تاريخ البطولة في الفوز باللقب 3 مرات متتالية.

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