مؤتمر ستيرلنج: لن ننظر لتاريخ ريال مدريد في دوري الأبطال

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 16:17

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلنج مانشستر سيتي

لا يقلق رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي من الأداء القوي الذي يقدمه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بملعب الاتحاد.

وقال ستيرلنج في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لقد سجل ريال مدريد بعض الأهداف الحاسمة المتأخرة، لكن لدينا لاعبين يمكنهم اللعب في مباريات الضغط العالي، سنكون بخير".

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وأكمل "نحن نعلم قوتهم، ليس فقط هذا الموسم ولكن في المواسم السابقة، وندرك كم هم جيدون في دوري الأبطال".

وأضاف "نحن نعلم مدى جودة ريال مدريد في هذه المسابقة ولكن هذا كان في الماضي. كل ما نركز عليه هو مباراة الثلاثاء في ملعب الاتحاد".

وأردف رحيم "نركز كل موسم على دوري الأبطال لأنه اللقب الوحيد الذي لم نحققه".

وتابع "دوري أبطال أوروبا مسابقة خاصة، الموسيقى والأجواء مميزة دائما، كل لاعب يريد أن يكون هنا".

وأشاد بهداف ريال مدريد قائلا "كريم بنزيمة لاعب رائع، اللعب على هذا المستوى لفترة طويلة يظهر كم هو محترف مدهش".

وواصل الدولي الإنجليزي "بصفتي مهاجم أريد أن ألعب وأن أسجل أو أصنع الأهداف، وهذه هي الطريقة التي تكتسب بها الثقة، أنا سعيد بكوني جزء من هذا الفريق".

وأتم "سيتي فريق مليء باللاعبين المتميزين، نحن في نصف نهائي دوري الأبطال، نقاتل من أجل لقب الدوري الإنجليزي، لذا فنحن في حالة جيدة".

ويقام لقاء الإياب على ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم الأربعاء التالي.

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