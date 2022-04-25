مصدر من انضباط كاف لـ في الجول: عقوبات كبيرة تنتظر المصري

أوضح مصدر في لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن ما حدث بعد لقاء نهضة بركان والمصري يوم الإثنين في إياب ربع نهائي الكونفدرالية قد يكلف الأخير عقوبات شديدة.

واعترض عناصر المصري على الحكم فور إطلاق صافرة المباراة معلنا فوز بركان بهدف وتأهله لنصف النهائي.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"تابعنا ما حدث ضد الحكم التونسي صادوق السلمي من جانب فريق المصري، ننتظر تقرير مراقب المباراة وسنراجع الفيديو".

وأضاف "سنجتمع خلال الأسبوع الجاري لمناقشة كل مباريات ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية".

وأتم "متوقع صدور عقوبات كبيرة على المصري وجهازه الفني ولاعبين".

وخسر المصري بهدف من ركلة جزاء ليودع البطولة بعدما كان فاز في مصر بنتيجة 2-1.

وسيلعب بركان في نصف النهائي ضد مازيمبي المنتمي للكونغو الديمقراطية.

بينما يواجه الأهلي الليبي فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.