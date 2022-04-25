أسطورة أرسنال يسهب في الإشادة بمحمد النني

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

محمد النني - تشيلسي ضد أرسنال

أسهب إيان رايت أسطورة أرسنال في الإشادة بمحمد النني لاعب وسط الفريق بعد أداءه في المباراتين الأخيرتين للمدفعجية.

النني لعب كأساسي لأول مرة منذ ديسمبر الماضي في مباراة تشيلسي ثم واصل مشاركاته الأساسية ضد مانشستر يونايتد، وفاز أرسنال بالمباراتين.

قال رايت عبر BBC: "النني لاعب جدير بالثقة، لم يخذل الفريق أبدا، علما بأنه لم يشارك منذ ديسمبر الماضي".

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وأضاف "لقد مرر أكبر عدد من التمريرات ضد مانشستر يونايتد وهو أكثر من اعترض الكرة، إنه يضع نفسه في المكان المناسب".

وتابع "النني من نوعية اللاعبين الذين يريدون تمرير الكرة إلى الأمام".

وأتم إشادته بالدولي المصري قائلا "إنه اللاعب الذي نجح في تدوير الكرة وحافظ على تقدم أرسنال".

ينتهي عقد النني مع المدفعجية بنهاية الموسم، وكان من المتوقع أن يرحل في الصيف المقبل، لكنه تحدث عن استعداده لتوقيع عقد جديد مع أرسنال حتى لو لم يملك ضمانات باللعب كأساسي.

وقال النني في تصريحات نشرتها صحيفة إندبندنت الإنجليزية ردا على سؤاله عما إذا كان سيظل سعيدا بالبقاء حتى لو لم يشارك: "بالتأكيد".

وأضاف "دائما ما أحب التحدي وتقديم 100% طوال الوقت".

وأوضح "أنا لا أقرر من يلعب، ولكني أواصل العمل في التدريبات لإظهار جودتي وجعل المدرب يشركني".

وتابع النني "إذا لم ألعب أواصل العمل حتى تأتيني فرصتي".

واختتم "إذا قال أرسنال إنه يريدني، فأنا لا أفكر في الرحيل. إنها عائلتي منذ 6 سنوات. أحب هذا النادي".

وينتهي عقد النني بنهاية الموسم الحالي، ولم يكن هناك .

وعاد الحديث عن التجديد في الوقت الحالي بقوة بعد تألق النني - 29 عاما - في انتصارين هامين للغاية أمام تشيلسي ثم مانشستر يونايتد.

يذكر أن النني غادر أرسنال على سبيل الإعارة في موسم 2019-2020 إلى بشكتاش التركي، مما جعل الدوري التركي وجهة محتملة لخروجه من لندن.

محمد النني أرسنال إيان رايت
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