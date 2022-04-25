تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية

واصل محمد صلاح نجم ليفربول صناعة الأهداف مع فريقه في الدوري الإنجليزي، وذلك حين واجه إيفرتون، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 34 للدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-0، وصنع صلاح أول أهداف اللقاء.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام إيفرتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.9 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان أندي روبرتسون، فوصل متوسط تقييمه لـ8.3 درجة من عشرة.

رصيد صلاح من الأهداف بلغ 30 هدفا خلال 43 مباراة لعبها هذا الموسم، 22 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

لكنه يتصدر قمة صانعي الأهداف منفردا بـ13 هدفا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 245 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 155 هدفا وأرسل 60 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين 2022.