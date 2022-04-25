عبد الحفيظ ردا على وائل جمعة: كي تصل لمنصات التتويج يجب أن تملك القدرة الدفاعية

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 02:03

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - سيد عبد الحفيظ - سامي قمصان -الأهلي

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي على اجتياز الفريق الأحمر للرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتصريحات وائل جمعة الأخيرة التي انتقد خلالها المدرب بيتسو موسيماني عقب المباراة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة صدى البلد: "كرة القدم لا يفترض أن تشهد القلق حاليا. عناصر اللعبة كلها متوفرة. قاعدة الهدف الخارجي تم إلغاؤها في أوروبا، ولا يزال هناك بعض الأشياء التي تنقصنا في قارة إفريقيا".

وأضاف "كي نصبح أبطالا ونحصل على الإشادة يجب أن نتعرض لمواقف صعبة. من هنا تبنى الشخصية".

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وأوضح "هناك وجه آخر لكرة القدم، وهذا الوجه كان ضدنا في الذهاب أمام الرجاء، كان يمكننا الفوز بنتيجة أكبر تريحنا في الإياب، وبالتالي كان من المهم أن نذهب ونحن ننوي تقديم مباراة قوية هناك".

وتعليقا على انتقادات وائل جمعة نجم الأهلي السابق للمدرب بيتسو موسيماني عبر قنوات "بي إن سبورتس" قال عبد الحفيظ: "كل شخص يملك الحرية المطلقة في رؤية المباراة كما يريد وفقا لخبراته ومكانته. أنا أراها من زاوية أخرى كشخص يعمل مع الفريق".

وتابع "كي تتواجد على منصات التتويج، من المهم أن تملك القدرة على اللعب بطريقة دفاعية خالصة لبعض الوقت. البعض قد يراها مسألة سلبية ولكني أراها إيجابية للغاية".

وأوضح "في آخر 6 أو 7 دقائق كان من الطبيعي للغاية أن تتواجد الكثير من الكرات الطائشة والمشتتة. حين أتى أيمن أشرف (بدلا من حسين الشحات) كان هذا ما يريده موسيماني، لأن فريق الرجاء سيزيد من كراته الطولية للأمام وبالتالي أراد أن يحصل على أفضلية الزيادة العددية في هذه المنطقة".

وكان جمعة قد انتقد موسيماني بشدة عقب المباراة، قبل أن يوضح ما قاله عبر حسابه الشخصي (طالع التفاصيل)

وتغلب الأهلي على الرجاء ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تعادل معه إيابا بهدف لمثله.

بيتسو موسيماني سيد عبد الحفيظ الرجاء وائل جمعة دوري أبطال إفريقيا
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