وائل جمعة يوضح تصريحاته بشأن موسيماني.. "أتمنى أن يجدد طموحه خارج الأهلي بعد بطولة إفريقيا"

الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

مؤتمر وائل جمعة

أوضح وائل جمعة مدير منتخب مصر ونجم الأهلي السابق حقيقة تصريحاته بشأن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وكتب وائل جمعة توضيحا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر جاء فيه:

"الأهلي يقدر يحقق أرقام أفضل من اللي عملها موسيماني مع أي مدرب آخر لأنه عنده لاعيبة على مستوى عالي لكن مش معني كده أني أتمنى الأهلي يخسرعشان موسيماني يمشي موسيماني لو فاز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة أتمنى إنه يجدد طموحه مع فريق آخر".

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"وفاق سطيف أخرج عملاق إفريقي وهو الترجي، الأهلي بيعرف يحترم منافسيه بشكل جيد أهم شيء موسيماني يظبط أموره مع الأهلي لأننا نستحق أداء أحسن من كده الرجاء مش النسخه الأفضل لكن موسيماني محسسنا أن الأهلي فريق صغير عندنا لاعيبه كويسة، منهم 2 مهاجمين قاعدين على الدكة".

"لو مفيش لاعيبه كويسة في الأهلي هقولك أنا عاوز نتيجة بس لكن إحنا عندنا لاعيبة كويسة ولازم يكون الأداء أحسن من كده، الأهلي مش فريق ضعيف، إدارة الأهلي ساكتة عشان موسيماني بيكسب بس".

"الشحات كان أفضل لاعب وخرج، تغيير عبد المنعم عمل لخبطة أنا مشفتش موسيماني طور أداء فردي لأعي لاعب منذ بداية تعاقده مع الأهلي، عاوز أشوف الأهلي أحسن من كده أداء ونتيجة مش عاوز الأهلي يخسر عشان موسيماني يمشي لا طبعا لكن بتمنى إنه يكسب بأداء أحسن من كده".

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد تخطي الرجاء المغربي بالتعادل معه في الدار البيضاء بهدف لكل فريق، بعد انتهاء مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الأحمر 2-1.

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