المصري يودع الكونفدرالية بالخسارة أمام نهضة بركان

خسر المصري بهدف أمام مضيفه نهضة بركان المغربي على الملعب البلدي في بركان لحساب إياب ربع نهائي الكونفدرالية 2021-2022.

وودع المصري البطولة، بعدما كان فاز في ملعبه ذهابا بهدفين لواحد، ليلحق بمواطنه بيراميدز الذي خسر عصر الأحد أمام مازيمبي.

وسجل يوسف الفحلي هدف المباراة في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء.

هدف مبكر

دفع معين الشعباني مدرب المصري بالثنائي حسن علي وايزي ايميكا في وسط الملعب لتعويض غياب الثنائي الموقوف عمرو موسى والياس الجلاصي.

وشارك محمد عنتر كجناح أيسر بجوار عمرو مرعي ومحمد جريندو في الهجوم.

وبدأ المغاربة بقوة واخترقوا دفاع المصري مبكرا وسدد شادراك لوكومبي كرة قوية اصطدمت بيد ياسر حامد ليحتسب الحكم ركلة جزاء لبركان وينذر الأخير.

وتقدم يوسف الفحلي ليسدد الكرة قوية على يمين أحمد مسعود مسجلا الهدف الأول لبركان في الدقيقة السابعة.

وحاول المصري عن طريق جبهته اليسرى بقيادة محمد عنتر، الذي لم يبدأ لقاء الذهاب، واخترق الأخير دفاع بركان قبل أن يسقط وينال بطاقة صفراء من الحكم في الدقيقة 14.

وكاد المغاربة يعززون تقدمهم في الدقيقة 18 لولا رد القائم لتسديدة شرقي البحري.

واستمر ضغط بركان وحصل هيثم لعيوني مدافع المصري على بطاقة صفراء في الدقيقة 21.

وافتقد المصري للسرعة أثناء بناء هجومه وتأخرت المساندة من الطرفين ولاعبي الوسط، ولم يهدد مرمى حمزة حمياني.

وفي المقابل توالت هجمات البرتقاليين لكن تسديدة شرقي البحري تصطدم بعدها الكرة بزميله لوكومبي قبل أن تخرج إلى ركلة مرمى في الدقيقة 35.

وهدد المصري مرمى حمياني لأول مرة في الدقيقة 43 بعد اختراق عنتر لمنطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة عرضية لكنها لم تجد من يقابلها.

وسنحت فرصة كبيرة للمصري في الدقيقة 45 بعد اختراق رائع لمحمد جريندو في اليمين قبل أن يرسل تمريرة عرضية قابلها عمرو مرعي برأسه لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وكاد بركان يسجل الهدف الثاني قبل انتصاف المباراة بعد ضربة رأس لبكر الهلالي إثر ركلة حرة لكن الكرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 45+2.

وبدأ بركان الشوط الثاني بقوة وإثر ركلة ركنية سدد لوكومبي الكرة برأسه لكنها مرت فوق العارضة في الدقيقة 48.

واستمرت سيطرة المغاربة رغم أن النتيجة لصالحهم وعانى المصري لبلوغ منطقة جزاء مضيفه.

وأجرى المصري أول تبديلاته في الدقيقة 72 بدخول أوستن أموتو النيجيري بدلا من ايزي ايميكا.

ثم شارك الثنائي أحمد الشيخ وأحمد حمودي بدلا من محمد عنتر وحسن علي في الدقيقة 83، ثم شارك زياد فرج بدلا من عمرو مرعي في الدقيقة 90.

لكن الصمود الدفاعي لبركان استمر أمام محاولات ضعيفة للمصري لتنتهي المباراة بفوز الأول.

واعترض عناصر المصري بقوة على الحكم بعد نهاية المباراة ونال فريد شوقي بطاقة حمراء.

ويجري نصف نهائي الكونفدرالية في 8 و15 مايو المقبل.

وسيلعب الأهلي الليبي ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بينما بركان يواجه مازيمبي المنتمي للكونغو الديمقراطية.

ويحل المصري ضيفا على الزمالك متصدر ترتيب الدوري المصري مساء الخميس.