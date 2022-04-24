مباشر الكونفدرالية - بركان (1)(0) المصري.. سيطرة للمغاربة

الأحد، 24 أبريل 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بهدف عمرو مرعي في مرمى نهضة بركان

تابع مباشرة مباراة نهضة بركان المغربي والمصري اليوم الإثنين في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

طالع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

وحسم المصري لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 والتعادل يكفيه للعبور للدور نصف النهائي.

ق26: ضغط مستمر للمضيف

ق21: بطاقة صفراء لهيثم لعيوني لاعب المصري بعد عرقلة مهاجم بركان

ق18: ضغط قوي لبركان الذي كاد يسجل الهدف الثاني لولا اصطدام الكرة في القائم

ق14: بطاقة صفراء لعنتر بعدما رأى الحكم أنه تحايل للحصول على ركلة جزاء

ق11: ركلة ركنية للمصري بعد اختراق لعنتر من اليسار

ق9: فرصة كبيرة لبركان، تسديدة تمر بجوار القائم

ق8: حمزة الموساوي يسقط أرضا إثر التحام هوائي مع جريندو لاعب المصري

ق7: يوسف الفحلي يسدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول لبركان

ق5: سقوط حسن علي لاعب المصري، يبدو بعد احتكاك جانبي أثناء وقوف اللاعبين انتظارا لتنفيذ ركلة الجزاء

ق3: ركلة جزاء وبطاقة صفراء لياسر حامد بعد اصطدام الكرة بيده. هجوم واعد لبركان الذي اخترق منطقة جزاء المصري قبل أن يسدد اللاعب في يد ياسر حمد

ق1: بداية هجومية للمصري من الجهة اليمنى

بداية المباراة

نهضة بركان المصري الكونفدرالية
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