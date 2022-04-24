مباشر الكونفدرالية - بركان (1)(0) المصري.. سيطرة للمغاربة

تابع مباشرة مباراة نهضة بركان المغربي والمصري اليوم الإثنين في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

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وحسم المصري لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 والتعادل يكفيه للعبور للدور نصف النهائي.

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ق26: ضغط مستمر للمضيف

ق21: بطاقة صفراء لهيثم لعيوني لاعب المصري بعد عرقلة مهاجم بركان

ق18: ضغط قوي لبركان الذي كاد يسجل الهدف الثاني لولا اصطدام الكرة في القائم

ق14: بطاقة صفراء لعنتر بعدما رأى الحكم أنه تحايل للحصول على ركلة جزاء

ق11: ركلة ركنية للمصري بعد اختراق لعنتر من اليسار

ق9: فرصة كبيرة لبركان، تسديدة تمر بجوار القائم

ق8: حمزة الموساوي يسقط أرضا إثر التحام هوائي مع جريندو لاعب المصري

ق7: يوسف الفحلي يسدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول لبركان

ق5: سقوط حسن علي لاعب المصري، يبدو بعد احتكاك جانبي أثناء وقوف اللاعبين انتظارا لتنفيذ ركلة الجزاء

ق3: ركلة جزاء وبطاقة صفراء لياسر حامد بعد اصطدام الكرة بيده. هجوم واعد لبركان الذي اخترق منطقة جزاء المصري قبل أن يسدد اللاعب في يد ياسر حمد

ق1: بداية هجومية للمصري من الجهة اليمنى

بداية المباراة