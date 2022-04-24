مباشر الكونفدرالية - بركان (1)(0) المصري.. سيطرة للمغاربة
الأحد، 24 أبريل 2022 - 23:41
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة نهضة بركان المغربي والمصري اليوم الإثنين في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.
طالع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
وحسم المصري لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 والتعادل يكفيه للعبور للدور نصف النهائي.
—
ق26: ضغط مستمر للمضيف
ق21: بطاقة صفراء لهيثم لعيوني لاعب المصري بعد عرقلة مهاجم بركان
ق18: ضغط قوي لبركان الذي كاد يسجل الهدف الثاني لولا اصطدام الكرة في القائم
ق14: بطاقة صفراء لعنتر بعدما رأى الحكم أنه تحايل للحصول على ركلة جزاء
ق11: ركلة ركنية للمصري بعد اختراق لعنتر من اليسار
ق9: فرصة كبيرة لبركان، تسديدة تمر بجوار القائم
ق8: حمزة الموساوي يسقط أرضا إثر التحام هوائي مع جريندو لاعب المصري
ق7: يوسف الفحلي يسدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول لبركان
ق5: سقوط حسن علي لاعب المصري، يبدو بعد احتكاك جانبي أثناء وقوف اللاعبين انتظارا لتنفيذ ركلة الجزاء
ق3: ركلة جزاء وبطاقة صفراء لياسر حامد بعد اصطدام الكرة بيده. هجوم واعد لبركان الذي اخترق منطقة جزاء المصري قبل أن يسدد اللاعب في يد ياسر حمد
ق1: بداية هجومية للمصري من الجهة اليمنى
بداية المباراة