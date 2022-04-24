انتهت الكونفدرالية - بركان (1)(0) المصري

تابع مباشرة مباراة نهضة بركان المغربي والمصري اليوم الإثنين في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

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وحسم المصري لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 والتعادل يكفيه للعبور للدور نصف النهائي.

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نهاية المباراة

ق90: مشاركة زياد فرج بدلا من عمرو مرعي

ق83: مشاركة أحمد الشيخ وأحمد حمودي بدلا من محمد عنتر وحسن علي

ق72: نزول أوستن أموتو بدلا من ايميكا

ق66: ركلة ركنية للمصري بعد إبعاد موساوي للكرة

ق57: شرقي البحري يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها تمر خارج الملعب

ق54: سيطرة مغاربية

ق53: الرجراجي يضرب الكرة برأسه لكنها تمر بجوار القائم

ق48: لوكومبي يهدر فرصة كبيرة بضربة رأس مرت فوق العارضة

ق46: خطأ لصالح مسعود حارس المصري بعد التحام مع الرجراجي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: بكر الهلالي يضرب الكرة برأسه تمر فوق العارضة

ق45: أووووووه! اختراق مميز لجريندو وتمريرة عرضية قابلها عمرو مرعي برأسه لكن الكرة مرت جانبية

ق43: أول فرصة للمصري، اختراق مميز من عنتر لكن التمريرة العرضية لم تجد من يقابلها

ق41: اعتراض من دكة بدلاء المصري بعد الاعتراض على مخالفة احتسبها الحكم لبركان

ق40: التحام بين الرجراجي ومسعود حارس المصري وانفعال الأخير

ق35: تسديدات متتالية لبركان والكرة تمر إلى ركلة مرمى

ق26: ضغط مستمر للمضيف

ق21: بطاقة صفراء لهيثم لعيوني لاعب المصري بعد عرقلة مهاجم بركان

ق18: ضغط قوي لبركان الذي كاد يسجل الهدف الثاني لولا اصطدام الكرة في القائم

ق14: بطاقة صفراء لعنتر بعدما رأى الحكم أنه تحايل للحصول على ركلة جزاء

ق11: ركلة ركنية للمصري بعد اختراق لعنتر من اليسار

ق9: فرصة كبيرة لبركان، تسديدة تمر بجوار القائم

ق8: حمزة الموساوي يسقط أرضا إثر التحام هوائي مع جريندو لاعب المصري

ق7: يوسف الفحلي يسدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول لبركان

ق5: سقوط حسن علي لاعب المصري، يبدو بعد احتكاك جانبي أثناء وقوف اللاعبين انتظارا لتنفيذ ركلة الجزاء

ق3: ركلة جزاء وبطاقة صفراء لياسر حامد بعد اصطدام الكرة بيده. هجوم واعد لبركان الذي اخترق منطقة جزاء المصري قبل أن يسدد اللاعب في يد ياسر حمد

ق1: بداية هجومية للمصري من الجهة اليمنى

بداية المباراة