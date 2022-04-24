انتهت الكونفدرالية - بركان (1)(0) المصري

الأحد، 24 أبريل 2022 - 23:41

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بهدف عمرو مرعي في مرمى نهضة بركان

تابع مباشرة مباراة نهضة بركان المغربي والمصري اليوم الإثنين في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

طالع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

وحسم المصري لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 والتعادل يكفيه للعبور للدور نصف النهائي.

نهاية المباراة

ق90: مشاركة زياد فرج بدلا من عمرو مرعي

ق83: مشاركة أحمد الشيخ وأحمد حمودي بدلا من محمد عنتر وحسن علي

ق72: نزول أوستن أموتو بدلا من ايميكا

ق66: ركلة ركنية للمصري بعد إبعاد موساوي للكرة

ق57: شرقي البحري يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها تمر خارج الملعب

ق54: سيطرة مغاربية

ق53: الرجراجي يضرب الكرة برأسه لكنها تمر بجوار القائم

ق48: لوكومبي يهدر فرصة كبيرة بضربة رأس مرت فوق العارضة

ق46: خطأ لصالح مسعود حارس المصري بعد التحام مع الرجراجي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: بكر الهلالي يضرب الكرة برأسه تمر فوق العارضة

ق45: أووووووه! اختراق مميز لجريندو وتمريرة عرضية قابلها عمرو مرعي برأسه لكن الكرة مرت جانبية

ق43: أول فرصة للمصري، اختراق مميز من عنتر لكن التمريرة العرضية لم تجد من يقابلها

ق41: اعتراض من دكة بدلاء المصري بعد الاعتراض على مخالفة احتسبها الحكم لبركان

ق40: التحام بين الرجراجي ومسعود حارس المصري وانفعال الأخير

ق35: تسديدات متتالية لبركان والكرة تمر إلى ركلة مرمى

ق26: ضغط مستمر للمضيف

ق21: بطاقة صفراء لهيثم لعيوني لاعب المصري بعد عرقلة مهاجم بركان

ق18: ضغط قوي لبركان الذي كاد يسجل الهدف الثاني لولا اصطدام الكرة في القائم

ق14: بطاقة صفراء لعنتر بعدما رأى الحكم أنه تحايل للحصول على ركلة جزاء

ق11: ركلة ركنية للمصري بعد اختراق لعنتر من اليسار

ق9: فرصة كبيرة لبركان، تسديدة تمر بجوار القائم

ق8: حمزة الموساوي يسقط أرضا إثر التحام هوائي مع جريندو لاعب المصري

ق7: يوسف الفحلي يسدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الأول لبركان

ق5: سقوط حسن علي لاعب المصري، يبدو بعد احتكاك جانبي أثناء وقوف اللاعبين انتظارا لتنفيذ ركلة الجزاء

ق3: ركلة جزاء وبطاقة صفراء لياسر حامد بعد اصطدام الكرة بيده. هجوم واعد لبركان الذي اخترق منطقة جزاء المصري قبل أن يسدد اللاعب في يد ياسر حمد

ق1: بداية هجومية للمصري من الجهة اليمنى

بداية المباراة

نهضة بركان المصري الكونفدرالية
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