الكونفدرالية - أهلي طرابلس يصل نصف نهائي قاري لأول مرة منذ انسحابه ضد الأهلي في 84

الأحد، 24 أبريل 2022 - 23:53

كتب : نادر عيد

الأهلي الليبي

فاز فريق الأهلي على جاره في طرابلس الليبية نادي الاتحاد بهدف اليوم الأحد في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وسجل أيوب عياد هدف انتصار الأهلي في الدقيقة 19.

وكان لقاء الذهاب انتهى بدون أهداف ليحجز الأهلي مقعده في نصف النهائي ليلحق بمازيمبي وأورلاندو بايرتس.

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وبلغ الأهلي نصف نهائي البطولة ضاربا الموعد مع فريق القراصنة، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويستضيف الأهلي ذهاب نصف النهائي في 8 مايو وبعد أسبوع يخوض الإياب في جنوب إفريقيا.

وإذا عبر للنهائي سيلعب ضد المصري أو نهضة بركان أو مازيمبي.

ووصل الأهلي نصف نهائي بطولة قارية لأول مرة منذ 38 عاما.

في 1984 هزم كانون ياوندي الكاميروني بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية.

وكان على موعد مع مواجهة الأهلي المصري في النهائي.

لكن حكومة طرابلس قررت عدم خوض الأهلي للمواجهة في مصر بسبب توتر علاقتها بنظيرتها في القاهرة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مشاركة كانون ياوندي في النهائي بدلا من الأهلي الليبي.

وفي الذهاب، حسم الأهلي اللقاء بهدف "البلدوزر" مجدي عبد الغني.

وخسر الإياب بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتوج بلقبه القاري الثاني بركلات الترجيح التي سجل فيها أسامة عرابي وزكريا ناصف وضياء السيد وعلاء ميهوب وأهدر فقط مجدي عبد الغني.

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